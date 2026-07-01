ЧЕРНЫШЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье Григория Петровича Чернышева, одного из ближайших сподвижников Петра I (с 17 лет был денщиком, затем сделал блестящую военную карьеру). Получил первоначальное домашнее образование, затем с 1739 г. учился в Сухопутном Шляхетском кадетском корпусе. С 1741 г. начинается его дипломатическая карьера в Копенгагене (Дании), куда он прибыл для службы в российском посольстве под руководством родного брата Петра Григорьевича Чернышева, участвовал в переговорах разного уровня, в том числе миссиях в Великобритании и Пруссии. В 1755 г. вернулся в Россию, и в декабре получил очередной придворный чин действительного камергера. На следующий год вновь отправляется с дипломатической миссией за границу. По возвращении в 1757 г. приобрел Юговские медеплавильные казённые заводы на льготных условиях, находившиеся на Западном Урале. В 1770 г. Иван Григорьевич передал заводы обратно в казну. После восшествия на престол Екатерины II в 1762 г., Чернышев получил чин генерал-поручика, вошел в состав Адмиралтейств-коллегии, а с 1764 г. стал основным докладчиком императрицы по вопросам военно-морского флота. В 1765 г. было основано Вольное экономическое общество, в которое вступил Иван Григорьевич. Входил в состав Уложенной комиссии в качестве депутата от Выборгского уезда. В 1767 г. Екатерина II подписала указ о назначении Чернышева чрезвычайным и полномочным министром (послом) в Лондоне, на должности он пробыл лишь два года, вернувшись в Россию для обустройства военно-морского флота. 31 мая 1769 г. получил чин генерала флота и вступил на должность вице-президента Адмиралтейств-коллегии. Сделал немало для преобразования российского военно-морского флота, много трудов потратил на создание Черноморского флота, поддержание Азовской эскадры, Балтийского флота, в награду 10 июля 1776 г. получил высшую награду Российской империи: орден св. Андрея Первозванного. В 1787 г. Иван Григорьевич находился в обширной свите, сопровождавшей Екатерину II во время ее длительного путешествия в Крым, после присоединения края к России. После восшествия на престол императора Павла I в отличие от многих других государственных деятелей екатерининской эпохи не утратил влияния, 12 ноября 1796 г. произведен в чин генерал-фельдмаршала и назначен президентом Адмиралтейств-коллегии. На следующий год отправился для лечения за границу в Италию, где и скончался. Останки были перевезены из Рим в Санкт-Петербург и торжественно захоронены в усыпальнице Благовещенской церкви Александро-Невской лавры , в которой нашли упокоения члены императорской фамилии и многие прославленные и государственные деятели 17-18 веков.