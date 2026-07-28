ЧЕРНЫШЕВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

Биография и государственная карьера

Происходил из польско-литовского дворянского рода Чернецких (Черницких). С 1688 г. служил стряпником при дворе. В 1689 г. стал стольником и начал службу в Симбирске, через несколько лет стал судьей при воеводе Д.Н. Черкасском в Казани. Затем началась его военная карьера: принимал участие в Азовском походе 1695 г. Уже при Петре I активно воевал во время Северной войны и участвовал во всех значимых сражениях русской армии. В 1710 г. отличился при взятии Выборга, в звании бригадира стал первым комендантом крепости. В том же году была создана Выборгская комендатура для управления завоеванными землями, во главе нее был поставлен А.Д. Меншиков, больше в это время занимавшийся делами Санкт-Петербурга, поэтому основную роль в управлении краем играл комендант Выборской крепости Г.П. Чернышов. В 1713 г. уже в звании генерал-майора Григорий Петрович командовал отрядом в битве у реки Пялькане, после которой русские войска стали занимать территорию Финляндии. В 1714 г. обер-комендантом Выборга стал Иван Максимович Шувалов, а Чернышев вошел в состав Адмиралтейской коллегии. После подписания Ништадтского мирного договора 1721 г. и окончания Северной войны , Петр I поручил Чернышеву провести перепись податного населения в Москве и московской губернии. С 6 октября 1725 по 21 августа 1730 г. возглавлял Кригс-комиссариат, занимавшийся вопросами снабжения армии и денежными довольствиями военнослужащих. Во второй половине 20-х годов занимал последовательно пост генерал-губернатора Воронежской, а затем Лифляндской губернии. В 1730 г. получил назначение в Сенат, в котором служил до 1735 г., выступал на стороне Анны Иоанновны во время ее противостояния с Верховным тайным советом. Императрица доверяла Григорию Петровичу и поручила ему в 1731 г. организовать торжественное погребение ее сестры великой княжна Параскева Иоанновны в московском Вознесенском монастыре. В благодарность назначен императрицей 21 августа 1735 г. московским генерал-губернатором. Запомнился тем, что занимался обустройством уличного освещения в городе, при этом поддерживать свет предписывалась самим горожанам. В 1740 г. вновь вернулся на службу в Сенат, где принял участие в работе следственной комиссии по делу кабинет-министра А. П. Волынского , закончившейся смертным приговором для последнего. После государственного переворота, закончившегося воцарением Елизаветы Петровны, по случаю ее коронации Григорий Петрович был возведен в графское достоинство. Похоронен в Александро-Невской лавре.