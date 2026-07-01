ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Военная служба и государственная деятельность

Происходил из знатного дворянского рода. Получил домашнее образование. Познакомился в возрасте 16 лет с Александром I на торжествах по случаю восшествия нового императора на престол. С 1802 г. Чернышев в звании корнета был зачислен в Кавалергардский полк. В сражении при Аустерлице 1805 г. полк получил свое боевое крещение. В непростой ситуации кавалеристы атаковали противника, но смогли выйти из окружения, потеряв в бою треть офицеров и больше 200 рядовых. За проявленное в сражении мужество поручик Чернышев получил орден Св. Владимира 4-й степени. Во время военной кампании 1806–1807 гг. Александр Иванович участвовал во всех ключевых сражениях против французов, за мужество и отвагу награжден орденом св. Георгия 4-й ст. и золотой шпагой. После подписания Тильзитского мира Чернышев несколько раз ездил к Наполеону с поручениями от российского императора. Когда окончилась австро-французская война, Александр Иванович был назначен на должность военно-дипломатического агента в Париже. Выполнял разведывательные поручения, но пользовался доверием и особым расположением при французском дворе, заслужив репутацию светского гуляки. В феврале 1812 г. покинул Францию, опираясь на многочисленные сведения, полученные во время своей деятельности в Париже составил записку «О средствах к предупреждению вторжения неприятеля в 1812 году», которую вручил российскому императору. Во время Отечественной войны состоял при императоре Александре I. В период Заграничных походов находился в действующей армии и командовал различными соединениями, занимавшимися разведывательными и диверсионными действиями в тылу врага. Так, в 1813 г. казаки Чернышева внезапной атакой разгромили артиллерийский парк французских войск, захватив 14 орудий, больше тысячи французов оказалось в плену. Состоял при Александре I во время Венского конгресс . С 1819 г. входил в комитет, занимавшийся устройством Донского казачьего войска. Состоял при императоре во время его поездки по России, присутствовал при кончине Александра I в Таганроге. Во время восстания декабристов сохранил верность Николаю I, вошел в состав следственной комиссии и лично занимался допросами заговорщиков. В честь коронации нового императора был возведен в графское достоинство. С августа 1827 г. исполнял обязанности военного министра (занимал этот пост до 1852 г.). В сентябре 1827 г. получил звание генерала от кавалерии. В следующем году Чернышев вошел в состав Государственного совета (председателем которого он стал в 1848 г.). Занимал целый ряд высоких государственных постов. Проводил масштабную реформу военного министерства. При нем в 1832 г. была открыта Императорская военная академия в Санкт-Петербурге, создаются кадетские корпуса. По состоянию здоровья в 1852 г. вышел в отставку с поста военного министра. Скончался во время поездки в Италию, его супруга перевезла тело мужа и похоронила в Петропавловской церкви, находившийся в имении села Петровское Московского уезда. В ознаменовании 200 – летних торжеств в честь победы России в Отечественной войне, 15 сентября 2012 г. в парке усадьбы Лыткарино был открыт памятник А.И. Чернышеву.