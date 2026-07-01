ЧЕРНЫХ Александр Петрович

Родился в 1952 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1983 г.

Кандидатская диссертация : Лиссабонское восстание 1640 г. и восстановление независимости Португалии (ИВИ РАН, 1990).

Кандидат исторических наук, руководитель Центра гербоведческих и генеалогических исследований Института всеобщей истории РАН. Член Геральдического Совета при Президенте РФ

Область интересов : История Средних веков; история Португалии; западноевропейская геральдика.

Сочинения: Битва при Алжубарроте // ВИ. 1986. № 4;

Лиссабонское восстание 1383 г. // Средние века. М., 1988. Вып. 51;

Трактат Бартало ди Сассоферрато «О знаках и гербах» (вступ. ст., пер.) // Средние века. М., 1989. Вып. 52;

Геральдика // Введение в специальные исторические дисциплины. М., 1990;

Оружие и Закон // Средние века. М., 1992. Вып. 55;

Геральдика и право в трактате «Songe du Vergier» // Древнее право. Jvs antiqvvm. 1996. № 1;

Роль герба в обозначении сословных границ в португальском обществе XVI в. // Европейское дворянство XVI–XVII вв.: Границы сословия. М., 1997;

Геральдика в средневековом обществе // Город средневековой Зап. Европы. М., 2000. Т. 3.