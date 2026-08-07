ЧЕРНЯВСКИЙ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Из потомственных дворян Черниговской губернии. Окончил Петровскую Полтавскую военную гимназию. 12.7.1867 поступил в 1-е военное Павловское училище. 29.8.1867 переведен в Михайловское артиллерийское училище. 21.7.1870 окончил училище и произведен подпоручики с назначению в Кавказскую гренадерскую артиллерийскую бригаду. 31.10.1871 произведен в поручики. 21.9.1872 поступил в Михайловскую артиллерийскую академию. 29.12.1873 произведен в штабс-капитаны. 19.6.1875 окончил академию по 1-му разряду и прикомандирован к лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде для перевода. 6.8.1876 переведен в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду поручиком. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 6.1.1877 командирован в распоряжение начальника артиллерии Кавказского военного округа. 24.1.1877 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при начальнике осадной артиллерии отдельного корпуса на кавказско-турецкой границе. 30.8.1877 произведен в штабс-капитаны. 27.4.1878 командирован в распоряжение Главного артиллерийского управления. 28.5.1878 прикомандирован к 1-й гвардейской запасной батарее. 9.10.1878 откомандирован к месту постоянного служения в лейб-гвардии 1-ю артиллерийскую бригаду. 25.4.1879 прикомандирован к батарее Михайловского артиллерийского училища для испытания и перевода. 12.9.1879 утвержден младшим офицером батареи училища. 28.3.1882 произведен в капитаны. 6.10.1886 назначен командиром полубатареи батареи училища. 8.5.1888 назначен вр. командующим батареей училища. 3.8.1888 назначен командиром батареи училища с переименованием в подполковники. 30.8.1889 произведен в полковники за отличие по службе. 1.8.1894 назначен и. д. начальника Константиновского артиллерийского училища. 17.12.1894 назначен совещательным членом Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления с оставлением в должности. 6.12.1899 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с утверждением начальником училища. 30.9.1899 назначен членом конференции Михайловской артиллерийской академии с оставлением в должности. 4.10.1903 назначен начальником Михайловской артиллерийской академии и Михайловского артиллерийского училища. 6.12.1905 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 21.1.1913 назначен членом Военного совета с оставлением в должности. 14.4.1913 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. 9.6.1917 отчислен от должности начальника Михайловской артиллерийской академии и Михайловского артиллерийского училища с оставлением членом Военного совета. 12.6.1918 уволен со службы с пенсией с 21.3.1918. Подавал прошения о зачислении в РККА, но получил отказ. Умер в Ленинграде.

Жене: дочь генерал-майора Мария Павловна (урожденная Гарковенко). Дети: Георгий (р. 18.12.1881), Ольга (р. 14.6.1885), Елизавета (р. 28.11.1885), Александр (р. 6.11.1891).