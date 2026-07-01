ЧЕРНЯХОВСКИЙ ИВАН ДАНИЛОВИЧ

Советский военный деятель, генерал армии (1944). Дважды Герой Советского Союза (1943, 1944).

Ранние годы. Военная карьера до Великой Отечественной войны

Иван Данилович Черняховский родился 16 (29) июня 1906 года в селе Оксанино Уманского уезда Киевской губернии в семье батрака Данилы Николаевича Черняховского (сначала его отец работал конюхом, а впоследствии перешёл работать на железную дорогу) и его жены Марии Людвиговны. Родители будущего военачальника были неграмотными и жили бедно. Данила Николаевич получил ранение во время Первой мировой войны.

В 1913–1919 годах Иван обучался в железнодорожной школе, но после смерти родителей от сыпного тифа (они скончались практически одновременно) был вынужден оставить учёбу и уйти работать пастухом, а затем подручным слесаря на станции Вапнярка. В 1922 году он экстерном сдал экзамены за курс неполной средней школы, вступил в Комсомол и был избран секретарём Вербовской комсомольской ячейки. В декабре 1922 года – мае 1923 года Черняховский был проводником грузов 1-й государственной заготовительной конторы, а затем, до сентября 1924 года, – станковым бондарем, шофёром Новороссийского 1-го государственного цементного завода «Пролетарий».

В 1924 году по комсомольской путёвке Новороссийского окружного комитета комсомола Черняховский как лучший секретарь цехового комитета комсомола был направлен в Одесскую пехотную школу. Курсантом этого учебного заведения он пробыл год, после чего перешёл в Киевскую артиллерийскую школу (впоследствии Киевское высшее зенитное ракетное инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище им. С. М. Кирова). По её окончании в 1928 году Черняховский вступил в ВКП(б) и получил назначение на пост командира взвода 17-го корпусного артиллерийского полка Украинского военного округа в Виннице. В этой должности он находился до сентября 1929 года. В июне-июле того же года молодой человек временно исполнял должность начальника связи своего полка. В сентябре 1929 – апреле 1930 года Черняховский был помощником командира батареи полка по политической части, а с апреля по июль 1930 года – начальником топографического отряда полка. В 1930 году он окончил вечернюю среднюю школу. С июля того же года по май 1931 года он командовал разведывательной учебной батареей 17-го корпусного артиллерийского полка.

В 1931–1932 годах Черняховский был слушателем Военно-технической академии РККА имени Ф. Э. Дзержинского, а после реорганизации академии, с мая 1932 года по октябрь 1936 года, – слушателем командного факультета Военной академии механизации и моторизации РККА. За годы учёбы Черняховский освоил французский язык.

В январе-июле 1937 года Черняховский занимал пост начальника штаба 2-го танкового батальона 8-й механизированной бригады Киевского военного округа, а с июля 1937 года по май 1938 года – состоял в должности командира 1-го танкового батальона 8-й механизированной бригады Белорусского Особого военного округа. В мае 1938 года – июле 1940 года Черняховский командовал 9-м отдельным легко-танковым полком Белорусского Особого военного округа. Он был аттестован как «исключительно добросовестный, отлично знающий военное дело, пользующийся деловым авторитетом командир». В июле 1940 года его перевели в Прибалтийский Особый военный округ, где Черняховский стал заместителем командира 2-й танковой дивизии.

На фронтах Великой Отечественной войны (1941–1944)

В марте 1941 года 35-летний Черняховский был назначен командиром 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Прибалтийского Особого военного округа (в июне 1941 года последний был преобразован в Северо-Западный фронт). В августе 1941 года дивизия Черняховского в составе Новгородской оперативной группы войск принимала участие в обороне Новгорода. В декабре того же года она была переформирована в 241-ю стрелковую дивизию.

В январе-мае 1942 года Черняховский участвовал в Демянской наступательной операции войск Северо-Западного фронта. В июне того же года он перешёл в распоряжение начальника Главного автобронетанкового управления. С 15 июня по 25 июля 1942 года Черняховский занимал пост командира 18-го танкового корпуса Воронежского фронта, затем, до апреля 1944 года, осуществлял командование 60-й армией Воронежского фронта (в конце марта 1943 года этот фронт был переименован в Курский и почти сразу же в Центральный, а в октябре того же года снова стал Воронежским, а вскоре был переименован в 1-й Украинский ). К.К. Рокоссовский вспоминал, что, знакомясь с войсками 60-й армии, внимательно присматривался к Черняховскому: «Это был замечательный командующий. Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза».

До конца 1942 года вверенные Черняховскому войска вели оборонительные бои на левом берегу Дона севернее Воронежа, затем, в январе-марте 1943 года, принимали участие в Воронежско-Касторненской и Харьковской наступательных операциях. 25 января силы Черняховского освободили Воронеж, 29 февраля – Касторное, 8 февраля – Курск. В июле-августе 1943 года Черняховский принимал участие в Курской битве , затем, в августе-сентябре, в Черниговско-Припятской наступательной операции. Во второй половине сентября войска армии Черняховского вышли к Днепру севернее Киева и, форсировав реку, овладели несколькими плацдармами. В ноябре-декабре 1943 года армия принимала участие в Киевских наступательной и оборонительной операциях, а в последующие месяцы, до апреля 1944 года, – в Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой операциях.

Командующий 3-м Белорусским фронтом (1944–1945)

В апреле 1944 года Черняховский был назначен командующим войсками Западного фронта (позднее был переименован в 3-й Белорусский). Руководил боевыми действиями войск фронта на территории Белоруссии, проведением Белорусской наступательной стратегической операции , составными частями которой были Витебско-Оршанская, Минская, Вильнюсская и Каунасская операции. В рамках этих операций были освобождены Витебск, Орша, Борисов, Минск, Молодечно, Вильнюс, Каунас. 28 июня 1944 года 37-летнему Черняховскому было присвоено звание генерала армии – он стал самым молодым обладателем этого воинского звания. В октябре 1944 года войска фронта, вышедшие к границе с германской Восточной Пруссией, совместно с силами 1-го Прибалтийского фронта приняли участие в Мемельской операции. Советским войскам удалось изолировать курляндскую группировку противника, заперев её в «котёл», и вступить на территорию Восточной Пруссии и северо-восточной Польши. С 16 по 30 октября Черняховский осуществлял руководство Гумбиннен-Гольдапской фронтовой операцией, а в январе-феврале 1945 года – принимал участие в Восточно-Прусской наступательной стратегической операции , в рамках которой провёл Инстербургско-Кёнигсбергскую операцию (13-26 января). В результате этого мероприятия войска фронта вышли на подступы к Кёнигсбергу и блокировали восточно-прусскую группировку противника.

18 февраля 1945 года на окраине города Мельзак (ныне город Пененжно, Польша) Черняховский был тяжело ранен осколком артиллерийского снаряда во время объезда вверенных ему частей: снаряд внезапно разорвался рядом с автомобилем генерала. Ранение оказалось смертельным, и в тот же день Черняховский скончался. Свидетелем смерти военачальника был генерал А. В. Горбатов: «Ещё не рассеялись дым и пыль после разрыва, как я уже был около остановившейся машины. В ней сидело пять человек: командующий фронтом, его адъютант, шофёр и два солдата. Генерал сидел рядом с шофёром, он склонился к стеклу и несколько раз повторил: «Ранен смертельно, умираю». Я знал, что в трех километрах находится медсанбат. Через пять минут генерала смотрели врачи. Он был ещё жив и, когда приходил в себя, повторял: «Умираю, умираю». Рана от осколка в груди была действительно смертельной. Вскоре он скончался».

Преемником погибшего военачальника на посту командующего 3-м Белорусским фронтом стал А.М. Василевский . Своего предшественника он впоследствии характеризовал как человека прямого, строгого и требовательного, но при этом заботливого и человечного. Василевский также отмечал хорошее знание Черняховским войск и техники и его глубокие теоретические познания, позволявшие генералу решать сложные боевые задачи.

Похороны генерала состоялись 20 февраля в Вильнюсе – одном из освобождённых им городов – на площади Ожешкенес. В Москве в этот день прогремело 24 траурных залпа из 124 орудий.

Дополнительная информация

В 1950 году в Вильнюсе, тогдашней столице ЛитССР, был открыт памятник Черняховскому. В 1992 году по решению властей Литвы монумент был демонтирован и – благодаря усилиям российской стороны – перемещён в Воронеж, на расположенную перед зданием железнодорожного вокзала площадь Черняховского. Там он находится по сей день.

Город Инстербург в Калининградской области был переименован в Черняховск. Памятники Черняховскому были установлены в Умани, Черкассах, Киеве, Черняховске, Одессе. В 2016 памятник военачальнику появился и в Москве. Многим улицам в городах СССР было присвоено его имя. Прах Черняховского в 1992 году был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.