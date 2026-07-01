ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович

Советский военачальник, генерал армии (1944), дважды Герой Советского Союза (1943, 1944).

Родился в городе Умань Черкасской области в семье железнодорожника. После смерти родителей от сыпного тифа в 1919 г. начал заниматься сельскохозяйственным трудом; с 1920 г. работал на железной дороге ремонтным рабочим, подручным слесаря. В Красной Армии с 1924 г. В 1928 г. окончил артиллерийскую школу, затем прошел путь от командира учебного взвода до командира батареи. В 1932 г. поступил в Военную академию механизации и моторизации РККА. В июле 1940 г. подполковника И. Д. Черняховского назначили командиром 28-й танковой дивизии. В этой должности Черняховский и встретил войну. Сражался в боях юго-западнее Шяуляя, на Западной Двине, под Сольцами, защищал Новгород; в конце сентября обескровленную дивизию Черняховского отвели на переформирование. До июня 1942 г. командовал 241-й стрелковой дивизией, хорошо проявившей себя зимой 1942 г. при окружении частей 16-й немецкой армии в районе Демянска. В июнеиюле 1942 г. руководил вновь сформированным 18-м танковым корпусом на Воронежском фронте, был ранен. По настоятельной просьбе возглавившего 14 июля Воронежский фронт генерала Н. Ф. Ватутина, высоко оценившего действия этого молодого, волевого и образованного командира, Черняховский был назначен командующим 60-й армией (до апреля 1944 г.). Войска армии успешно действовали в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, при форсировании Десны и Днепра. 24 сентября 1943 г. 306 воинам 60-й армии, в т. ч. и ее командарму, были присвоено звание Герой Советского Союза. Осенью 1943-весной 1944 гг. армия Черняховского участвовала в освобождении Киева, отражении контрудара немцев в районе Житомира, в Житомирско-Бердичевской, Ровно-Луцкой и Проскуровско-Черновицкой операциях. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, принявший после ранения Н. Ф. Ватутина командование 1-м Украинским фронтом, и член Верховного совета генерал Крайнюков в телеграмме Верховному Главнокомандующему 7 марта 1944 г. так оценивали действия командарма Черняховского: «По своим знаниям и умению управлять войсками командующий 60-й армией вполне заслуживает звания генерал-полковника». 15 апреля генерал-полковник И. Д. Черняховский был назначен командующим Западным фронтом (24 апреля управление Западного фронта переименовано в управление 3-го Белорусского фронта). В ходе Белорусской стратегической операции летом 1944 г. войска Черняховского совместно с 1-м Прибалтийским фронтом разгромили витебскую группировку противника, вместе с 1-м и 2-м Белорусскими фронтами завершили окружение 100-тысячной группировки вражеских войск в районе Минска, успешно провели Вильнюсскую и Каунасскую операции. 3-й Белорусский фронт участвовал в Мемельской и Восточно Прусской операциях. 18 февраля 1945 г., совершая объезд подчиненных войск, которые вели тяжелые бои на подступах к Кенигсбергу, И. Д. Черняховский был смертельно ранен в районе города Мельзак (ныне в Польше).