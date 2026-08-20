ЧЕРНЯЕВСКИЙ МУЗЕЙ

Черняевский Музей истории амурского казачества Амурской области основан 11 июля 1993 года по инициативе потомственного амурского казака Георгия Николаевича Шохирева.

Первоначально музей размещался в здании бывшего станичного правления 1912 года постройки. Его принадлежность подтверждают обрывки приказов, предписаний, найденных под штукатуркой во время ремонта.

Первая выставка, положившая основание музея, была открыта в честь 135-летия села Черняево. В музее были выставлены предметы быта, фотографии, документы, рассказывающие об истории основания села Черняево, истории образования Амурского казачьего войска, о казачьих династиях. Эти предметы стали первыми экспонатами музея.

В настоящее время музей находится в одном из самых красивых зданий в селе Черняево. 9 Сентября 2011 года в селе Черняево Магдагачинского района был торжественно открыт филиал Амурского областного краеведческого музея имени Г.С. Новикова-Даурского - Музей истории амурского казачества.

В недавно построенном здании оформлена новая экспозиция, посвящённая истории амурского казачества. Историческая часть экспозиции, построенная на архивных материалах, рассказывает о походе Ермака Тимофеевича в пределы Сибирского ханства, который положил начало освоению Сибири русскими. Отдельный комплекс посвящён походу Ерофея Павловича Хабарова на Амур, во время которого в 1649 году было основано первое поселение русских на Амуре - Албазинский острог. Документальные материалы дополнены подлинными предметами XVII века, найденными в разное время на территории Магдагачинского района.

Особое место среди экспонатов занимают документы и фотографии, рассказывающие о заселении приамурских земель в конце XIX века. Ведущая роль в решении Амурского вопроса принадлежит Николаю Николаевичу Муравьёву - генерал-губернатору Восточной Сибири - именно поэтому центральное место в зале занимает его живописный портрет, выполненный Л.В. Кильчанским.

Основную часть экспозиции музея составляют документы, фотографии, личные вещи казаков Амурского казачьего войска, жителей Черняевского станичного округа. Наибольший интерес вызывают форма и вооружение казаков, нагрудные знаки и нашивки, которыми награждались участники военных походов. Неповторимость новой экспозиции состоит в том, что большинство экспонатов носит биографический характер.

Большой комплекс материалов посвящён истории семьи Г.Н. Шохирева - потомка первопоселенцев станицы Черняева, первого атамана возрождённого Амурского казачьего войска, инициатора создания в Черняево музея истории амурского казачества. В экспозиции нового музея находится родовая икона Шохиревых - икона Казанской Божией Матери .

В фондах музея хранится свыше 8 тысяч предметов. Самые интересные из которых представлены в экспозиции и на выставках. Наиболее крупные музейные коллекции: этнографическая - свыше 1500 музейных предметов, нумизматическая - более 1800 единиц хранения. Фотофонд насчитывает около 2 тысяч музейных предметов, документальный фонд - более 2 тысяч.

Музейные коллекции сформированы по тематическим комплексам. Среди музейных предметов есть и уникальные. Например, церковный колокол с надписью: «П.И. Оловяшников С. - И.», передан в дар музею жителями поселка Магдагачи, а также коллекция тульских самоваров, утюгов, предметы утвари и так далее.

Наиболее интересные коллекции представлены документами и фотографиями из семейного архива Шохиревых: нумизматическая коллекция, рукописи, посмертные награды, военная форма Георгия Николаевича Шохирева. В дар музею родственниками передана военная гимнастерка с наградами Шохирева Николая Георгиевича, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отца Георгия Николаевича. В экспозиции музея заняла достойное место родовая икона Шохиревых - икона Казанской Божией Матери, привезена в станицу Черняева из Забайкалья по Амуру на плотах в 1900 году.

К особо интересным можно отнести подлинные фотографии конца 19-начала 20 в. амурских и забайкальских казаков., в том числе фотография 1915 года семьи Гусевского Елизара Гавриловича, забайкальского казака. Его семья в числе первых переселилась на Амур. Нумизматическая коллекция представлена моами, бумажными денежными знаками различных государств, наградами, значками, символами и эмблемами.

В коллекцию «Этнография и быт» включены предметы труда и быта, декоративно-прикладного искусства, одежда, обувь и аксессуары, посуда и предметы сервировки и так далее. Многочисленные кружевные салфетки и накидки на комод, рушники, набивные шторы и настенные коврики сохранили тепло ушедшего времени. Ушли в прошлое из нашей жизни многие предметы быта и обихода, орудия труда, но сохранились и остались интересными музейными экспонатами.

К примеру, в фондах музея хранятся примусы и маслобойки, коллекция настенных, настольных и наручных часов 1950-2000 годов, различные музыкальные инструменты, серпы и коромысла, этажерки и сундуки. Музей истории амурского казачества - один из самых интересных и самобытных музеев Амурской области.

Иллюстрации:

Черняевский Музей истории амурского казачества Амурской области.