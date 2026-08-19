ЧЕРНЯЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Приват-доцент С.-Петербургского университета, преподаватель персидского языка и литературы.

Происхождение и образование.

Сын чиновника. Получив домашнее образование, он прямо поступил в СПб. университет, где в 1836 г. окончил курс кандидатом по восточному отделению историко-филологического факультета; в конце того же года он поступил канцелярским чиновником в СПб. университет; в следующем перешел в департамент военных отчетов. В то же время он сотрудничал в энциклопедическом словаре Плюшара и давал уроки истории в разных учебных заведениях.

Министерство иностранных дел.

В 1838 г. он поступил в азиатский департамент Министерства иностранных дел переводчиком. В 1841 г. был отправлен вторым драгоманом в Персию, где очень усердно занялся изучением персидской литературы и усовершенствовался в персидском языке. В качестве переводчика и дипломатического чиновника принимал участие в экспедиции Е.В.Путятина на Каспийском море (1842 г.), после чего был отозван и определен при Азиатском департаменте переводчиком VIII класса для персидского языка. Четыре года спустя Черняев по поручению Сенявина открыл консульство в Астрабаде, где и провел 6 лет. По возвращении в 1852 г. в Санкт-Петербург был определен драгоманом VІ класса при азиатском департаменте, а в 1856 г. был назначен начальником 4-го отделения департамента внутренних сношений. В 1857 г. он был назначен генеральным консулом в Тавриз, где он оставался 5 лет, а после того в 1863 г. получил назначение на пост управляющего дипломатической канцелярией наместника кавказского. По упразднении ее с 1863 по 1868 гг. – директор дипломатической канцелярии наместника Кавказа (резиденция в Тифлисе), вскоре ушел в отпуск из-за болезни. По всей видимости, не был возвращен на службу. Лишь в 1881 г. вновь поступил на службу в Министерство иностранных дел, но без назначения на вакантную должность.

В университете.

Будучи дипломатом занимался историей персидского языка и литературы, писал статьи по истории стран Ближнего Востока. В 1870 г. скончался профессор персидского языка Казембек, не подготовив себе преемника, и остававшийся в это время Черняев был приглашен в университет лектором персидской литературы и языка. В январе 1871 г. он был назначен вольнонаемным преподавателем с жалованьем доцента, в феврале начал чтение лекций; в апреле 1872 г. был переведен с Высочайшего разрешения на оклад экстраординарного профессора; с 1884 г. при том же окладе состоял в звании приват-доцента. Преподавательскую свою деятельность не оставлял до самой своей смерти.

Основные труды:

1. Персидские доктора и персидские патенты // Современник. 1854. Т. XLII;

2. Судьба женщины на мусульманском Востоке // Отечественные Записки. 1855. Т. CI;

3. День персиянина. Очерк частной жизни в Персии // Современник. 1857. Т. LXIII;

4. Очерки современной Турции // Санкт-Петербургские Ведомости. 1853.