ЧЕРНЯЕВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЧЕРНЯ́ЕВ МИХАИ́Л ГРИГО́РЬЕВИЧ, русский генерал-лейтенант, участник Крымской войны 1853-1856 гг., генерал-губернатор Туркестана, главнокомандующий сербской армией во время сербско-турецкой войны (1876-1877 гг.).

Родился в дворянской семье среднего достатка. Отец участник Отечественной войны 1812 г. Григорий Никитич Черняев (1787, имение Кривое в Курской губернии - 1868, Бердянск), мать – француженка, которою он привез из Заграничного похода 1813-1814 гг.

В 1840 г. М.Г. Черняев покинул родительский дом и выехал для поступления в Дворянский полк, по завершении которого в 1847 г. поступил на службу прапорщиком в лейб-гвардии Павловский полк.

С 1853 г. после окончания курса в Николаевской Академии Генерального штаба в составе Мало-Валахского отряда 4-го корпуса Дунайской армии.

Осенью, 1854 г. по распоряжению кн. Горчакова 4-й корпус был отправлен к Севастополю, на помощь главнокомандующему морскими и сухопутными силами в Крыму генерал-адъютанту кн. А.С. Меньшикову. Сразу по прибытии Черняев принял участие в Инкерманском сражении, за отличие в котором был награждён орденом св. Владимира 4-й ст. В продолжение всей Севастопольской обороны находился на Малаховом кургане, сначала при генерале С.А. Хрулеве, а когда последний был ранен, в распоряжении адмирала П.С. Нахимова. За храбрость и мужество, проявленное при обороне Севастополя в 1855 г. он был награжден золотой саблей с надписью «за храбрость» и произведен в подполковники.

В 1857 г. в чине полковника он был назначен начальником дивизионного штаба 3-й пехотной дивизии в Царстве Польском. По собственной его просьбе в том же году назначен состоять при отдельном Оренбургском корпусе, в распоряжении оренбургского генерал-губернатора А.А. Катенина.

В 1858 г. принимал участие в экспедиции капитана II ранга, А.И. Бутакова. Во главе немногочисленного десанта Черняев участвовал в военных действиях у Кунграда, оказывал помощь восставшим против хивинского хана.

В конце 1859 г. переведен на Кавказ и назначен в распоряжение генерала графа Н.И. Евдокимова, командующего войсками левого фланга Кавказской армии, Терской области. Участвуя в покорении Кавказа, М.Г. Черняев, обратил на себя внимание фельдмаршала, князя Барятинского и сблизился с военным писателем, генералом, Р.А. Фадеевым, сохранив впоследствии с ними хорошие отношения.

После заключения мира на Кавказе Черняев снова в Оренбургском крае в качестве начальника штаба генерала А.П. Безака. В 1864 г. из-за разногласий с последним вернулся в Санкт-Петербург, где ему поручили операцию по укреплению русского присутствия в Азии: возведение укрепленной линии между Оренбургской и Сибирской губерниями. Черняев получает назначение в Сибирский военный корпус под начало Западносибирского генерал-губернатора А.О. Дюгамеля на пост командира Особого Западносибирского отряда. Отряд формировался в казачьем военном городе Верном (Алма-Ата) и финансировался по остаточному принципу. В 1864 г. отряд Черняева берёт крепости Аулие-Ата и считавшийся неприступным Чимкент. За взятие Чимкента Черняев был награждён Орденом Святого Георгия 3-ей степени.

В 1865 г. Черняев назначен военным губернатором вновь образованной Туркестанской области.

В апреле 1865 г. Черняев подошел к Ташкенту, но не смог овладеть им сразу, после чего ему было предписано воздержаться от дальнейших попыток впредь до особого распоряжения. Тем не менее, Черняев решился действовать на свой страх и риск, и в июне 1865 г. Ташкент был взят штурмом.

За взятие Ташкента генерал Черняев получил прозвище «Ташкентский лев». Военное министерство было недовольно неподчинением Черняева приказам. Дипломатическое ведомство получало ноты протеста из Лондона, т. к. Англия в русском военном присутствии в Туркестане видела угрозу своим индийским владениям. Черняев стал героем российской и мировой прессы. Его называли «Ермаком XIX века».

Генерал Черняев готовился принять меры против враждебных предприятий бухарского эмира, который требовал оставления русскими Ташкента, как принадлежавшего Бухаре. В июле 1866 г. в связи с неподчинением центральным властям Черняев был отозван и отправлен в отставку, на его место назначен генерал Д.И. Романовский.

В 1867 г. Черняев взял в жены сестру своего сослуживца Г.А. фон Вульферта Антонину Александровну. Она была остзейской немкой по происхождению, лютеранского вероисповедания из литературной семьи. Ее отец - Александр Евстафьевич Вульферт (1790-1855) - литератор и переводчик Пушкина, Жуковского, Крылова и других русских поэтов на немецкий язык. Всего у Михаила и Антонины было семеро детей: Антонина, Александр, Вера, близнецы Надежда и Татьяна и вторые близнецы — Михаил и Елизавета, умершие в раннем детстве. Пенсии на жизнь не хватало, поэтому после выхода в отставку Черняев планировал стать нотариусом. Он выдержал требуемый для этого экзамен и собирался открыть нотариальную контору, но вынужден был отказаться от своего намерения, вследствие полученного им сообщения от шефа жандармов графа П.А. Шувалова.

В этот период он подружился с Ф.М. Достоевским, со славянофилами И.С. Аксаковым и братьями Киреевыми, В.В. Крестовским и другими писателями.

В 1871 г. вместе с генералом Н.И. Фадеевым Черняев приобрёл издававшуюся в Санкт-Петербурге консервативную газету «Русский Мир» и занялся издательским делом. Михаил Григорьевич увлёкся идеями освобождения и объединения славян и активно сотрудничал с образовывавшимися в Москве, Петербурге и других городах России славянскими комитетами.

По вступлении вновь в военную службу в 1874 г. состоял в распоряжении командующего войсками Варшавского военного округа до июня 1875 г., когда снова вышел в отставку с тем, чтобы ехать в Сербию.

Весной 1875 г. произошло восстание в Герцеговине, желая поддержать турецких христиан, вступил в тайную переписку с сербским правительством, которое пригласило его на должность главнокомандующего армией страны. Письма попали в руки Третьего отделения, за Черняевым был установлен надзор, и официальный Петербург отказал ему в выдаче заграничного паспорта. Тогда он поехал в Москву к другу М.А. Хлудову, который в короткий срок оформил все документы. Вдвоем они успели выехать из страны, т.к. переданный по телеграфу приказ о задержании его на границе запоздал. В июне 1876 г. Черняев был уже в Белграде. Известие о назначении его главнокомандующим сербской армией послужило сигналом к наплыву русских добровольцев в Сербию. В бою у Джуниса в октябре 1875 г. Черняев потерпел единственное в своей военной карьере поражение; его разнородная армия была разгромлена, война проиграна.

Оценки деятельности М.Г. Черняева на этом посту противоречивые. В них больше негативного в адрес его штаба в Сербии, хотя сам генерал назывался «знаменем, около которого группировались русские добровольцы».

М. Г. Черняеву был запрещен обратный въезд в Россию, и он остался за границей. В декабре 1876 г. Михаил Григорьевич оказался в Праге. Популярность его среди славян была велика, поэтому австрийские власти сделали все, чтобы генерал в срочном порядке выехал из Праги и Австрии. Около трех месяцев он провел в Европе, посетил Англию.

После того как в 1877 г. Россия объявила войну Турции, Черняев был вызван в Кишинев, куда он приехал из Парижа с надеждой попасть в действующую армию. В Кишиневе генерал был принят императором Александром II. Во время аудиенции император высказал ему упреки за участие в сербской войне.

Черняев вновь был зачислен на службу, хотя был отстранен от участия в военных действиях против Турции. Его отправили на Кавказ, где он тоже не дождался назначения в действующую армию.

После войны Михаил Григорьевич с семьей переехал в Москву. «Русский Мир» не имел успеха и в 1878 г. Черняев продал газету, передав ведение ее Е.К. Раппу и Л.З. Слонимскому. М.Г. Черняев поступил в распоряжение Генерального штаба, но никакой должности не получил.

В 1882-1884 гг. Черняев был Туркестанским генерал-губернатором и главнокомандующим войсками Туркестанского военного округа. Черняев и привлеченный им к чиновничьей деятельности писатель В.В. Крестовский пытались почистить ташкентскую публичную библиотеку, устроенную при его предшественнике генерале К.П. Кауфмане (будущую Национальную библиотеку имени А. Навои), от книг либерального направления. Так, собранная с большим старанием библиотека сильно пострадала, что вызвало нарекания среди местного русского чиновничества.

В Ташкенте Черняев сотрудничал с опальным великим князем Н.К. Искандер-Романовым. При Черняеве Н.К. Искандер-Романов занимался осуществлением проектов ирригационных каналов Искандер-арык и Ханум-арык с использованием водостока реки Чирчик.

За превышение должностных полномочий Черняев отправлен в отставку с поста генерал-губернатора Туркестана. Перед отставкой в 1884 г. 55-летний Черняев отправился в экспедицию на плато Устюрт. После отставки он совершил путешествие в Японию.

С 1884 г. он состоял членом военного совета, в 1886 г. вышел в отставку из-за полемики против проектов военного министра: он критиковал строительство Закаспийской железной дороги.

В 1887 г. после смерти редактора консервативной газеты «Московские ведомости» М.Н. Каткова Черняев пытался занять пост редактора, однако на этом поприще его снова постигла неудача.

С 1890 г. до самой своей смерти в 1898 г. снова был членом военного совета.

В 1887 г. М.Г. Черняев выкупил приходившее в упадок родовое поместье Тубышки в Могилевской губернии, где с семьей он провел последние годы жизни. Восстановил церковь, открыл церковно-приходское училище, строил дороги.

Его могила сохранилась, и в настоящее время белорусскими краеведами приведена в благопристойный вид.

Черняева оценивают как хорошего знатока туркестанских обычаев – местное население относилось к нему с уважением. Он был амбициозным боевым офицером, стремящимся проявить себя, поэтому никогда не задерживался в штабах, а всегда просил о переводе в действующую армию. Черняев был храбрым воином малопригодным для чиновничьей службы, поэтому его генерал-губернаторство оказалось кратким.