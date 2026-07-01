ЧЕРНОЗУБОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Сын генерал-майора, из дворян Войска Донского. 15.5.1897 зачислен в пажи к Высочайшему двору. 9.11.1879 поступил в Пажеский корпус. 1.9.1881 зачислен на действительную службу. 10.1.1883 получил звание камер-пажа. 12.8.1883 окончил корпус и произведен в корнеты с назначением в лейб-гвардии Казачий полк. 21.9.1883 прикомандирован к лейб-гвардии Сводно-казачьему полку. 1.10.1886 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1887 произведен в поручики (со старшинством с 12.8.1887). 10.4.1889 произведен в штабс-ротмистры за отличные успехи в науках. 13.4.1889 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Одесский военный округ. 26.11.1889 переведен в Генеральному штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 40-й пехотной дивизии. С 21.9.1891 по 4.11.1892 прикомандирован к 19-му драгунскому Кинбурнскому полку для цензового командования эскадроном. 7.3.1894 назначен и. д. штаб-офицера для особых поручений при штабе 12-й армейского корпуса. 17.4.1894 произведен в подполковники с утверждением в должности. 11.9.1897 назначен штаб-офицером при управлении 3-й стрелковой бригады. 21.11.1897 назначен начальником штаба Киевской крепости. 5.4.1898 произведен в полковники за отлично-усердную службу. 1.8.1900 назначен штаб-офицером при управлении 4-й резервной Сибирской бригады. 29.9.1900 назначен в распоряжение начальника Главного штаба. 17.4.1901 назначен и. д. начальника штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии. 15.3.1902 утвержден в должности. 30.9.1902 назначен заведующим обучением персидской кавалерии. 10.12.1902 назначен в распоряжение главнокомандующего войсками Кавказского военного округа с оставлением в должности. 1.6.1906 отчислен от должности заведующего обучением с оставлением в распоряжении главнокомандующего войсками. 26.12.1908 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником войскового штаба Терского казачьего войска. Участник Первой мировой войны. 1.4.1915 назначен начальником 4-й Кавказской казачьей дивизии. 18.6.1915 произведен в генерал-лейтенанты (со старшинством с 20.2.1915). 4.7.1916 назначен командиром 2-го Кавказского кавалерийского корпуса (с 15.2.1917 – 7-й Кавказский армейский корпус). 25.4.1917 назначен в резерв чинов при штабе Кавказского военного округа. 10.10.1917 назначен командиром 5-го Кавказского армейского корпуса. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В январе 1919 г. начальник боевой группы Донской армии. Затем в распоряжении Донского атамана. 18.3.1919 назначен управляющим военными и морскими делами Донского правительства. 25.8.1919 отчислен от должности.