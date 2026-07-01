ЧЕРНОВА Лариса Николаевна

Окончила Куйбышевский (совр. Самарский) государственный университет (1988).

Кандидатская диссертация : Лондонский патрициат XIV-XV веков (1993)

Докторская диссертация : Правящая элита Лондона XIV-XVI веков (олдермены в политической, экономической и социальной жизни города) (2006)

Научные интересы : Английский город эпохи Средневековья и Раннего нового времени: социально-политическая гендерная история и история повседневности

Доктор исторических наук, профессор , заведующая кафедрой всеобщей истории Института истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

Сочинения :

Чернова Л. Н. Томас Платтер и культурное пространство Лондона конца XVI века // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2014. Т. 14. Вып. 3. С. 37-43.

Чернова Л. Н. Конференция в честь юбилея профессора М. М. Ябровой // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2014. Т. 14. Вып. 1. С. 114-117.

Чернова Л. Н. Лондонское купечество второй половины XIV—XVI вв.: эволюция социального облика // Электронный научно-образовательный журнал «История». М., 2014. Выпуск 6 (29) [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: http://www.history.jes.su/s207987840000785-2-1 (дата обращения: 18.12.2014).

Чернова Л. Н. Силуэт на фоне эпохи: лондонский олдермен XIV века Адам Фрэнси в контексте «персональной истории» // Город и культура на Западе и в России: Межвуз. сб. науч. тр. (материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию Заслуженного профессора СГУ С. М. Стама, Саратов, 21-22 ноября 2013 г.). Саратов, 2014. С. 108-119.

Чернова Л. Н. «Обучая наукам и другим ремеслам и искусствам…»: отношение к образованию в купеческой среде Лондона второй половины XVI века // Британские чтения. Матер. II Всерос. с междунар. участием науч. конф., посвященной 90-летию профессора М.М. Ябровой. Саратов, 2014. С. 69-77.

Чернова Л. Н. Культурное пространство Лондона конца XVI века в восприятии современника (на материале «Путешествий по Англии» Томаса Платтера) // Британские исследования. Сб. статей. СПб., 2014. Вып. IV. С 166-179.

Чернова Л. Н. М. М. Яброва о ранней колониальной экспансии Англии // Новая и новейшая история: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов, 2014. Вып. 24. С. 15-20.

Чернова Л. Н. Городской джентри Адам Фрэнси: к истории земельных приобретений лондонского купца XIV века // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Матер. III Всерос. науч.-практич. конф. (Нижневартовск, 7 февраля 2014 г.). Нижневартовск, 2014. Ч. 1. С. 94-96.

Чернова Л. Н. Путь из графства в Лондон: к вопросу о социальной мобильности в Англии XIV-XVI веков // Современное общество: человек, власть, экономика. Матер. III междунар. науч. конф. Саратов: ИЦ «Наука», 2014. С. 517-523.

Чернова Л. Н. К 95-летию гуманитарного образования в Саратовском университете // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 2. С. 115-119.

Чернова Л. Н. «Историческая» память в купеческой среде Англии Раннего Нового времени // Историческое прошлое и образы истории / под ред. Л. Н. Черновой. Саратов: ИЦ "Наука", 2013. С. 35-42

Чернова Л. Н. Социальное пространство Лондона конца XVI века в восприятии современника // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы. Матер. II Всерос. науч.-практич. конф. (Нижневартовск, 8 февраля 2013 г.). Нижневартовск, 2013. Ч. 1. С. 147-149.

Чернова Л. Н. Городское пространство Лондона конца XVI века в восприятии современника (на материале «Путешествий по Англии» Томаса Платтера) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 2012. Т. 12. Вып. 2. С. 30-36.

Чернова Л. Н. Лондонские купцы XVI века: поведенческие ориентиры в переходную эпоху // Средние века. 2012. Вып. 1-2. С. 313-322

Правящая элита Лондона XIV-XVI веков: механизм властвования, социальная идентичность, частная жизнь. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2011. – 508 с.