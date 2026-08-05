ЧЕРНОСВИТОВ КИРИЛЛ КИРИЛЛОВИЧ

Российский политический деятель, депутат Государственной думы Российской империи всех четырёх созывов.

Происхождение и служба.

Из потомственных дворян. В 1887 г. окончил Училище правоведения в Санкт-Петербурге. После учебы начал службу в 5-м департаменте Сената. Присяжный поверенный округа Петербургской судебной палаты, затем товарищ (заместитель) прокурора Вологодского окружного суда, позднее - Владимирского окружного суда; оставил должность по политическим соображениям и стал членом суда по гражданским делам.

В начале 1900-х гг. уездный земский гласный в Ярославле. Широко занимался общественной деятельностью: при его помощи во Владимире была создана городская библиотека-читальня, Общество взаимопомощи учителей; организовывал циклы лекций московских и петербургских профессоров.

Сотрудничал в газете «Русские ведомости», журнале «Юридический вестник» и других изданиях. Член Комитета грамотности.

Партия кадетов.

Видный деятель Конституционно-демократической партии (член с 1905 г.), председатель ее Владимирского уездного комитета, поскольку она была нелегальной, осенью 1905 г. был уволен со службы. 26 марта 1906 г. был избран в 1-ю Государственную Думу. Входил в Конституционно-демократическую фракцию. Член ряда парламентских комиссий: по поверке прав депутатов, по исследованию незаконных действий должностных лиц, бюджетной, по запросам. Активно участвовал в законотворчестве, неоднократно принимал участия в прениях. Выборгского воззвания не подписывал.

В 1907 г. избран во 2-ю и 3-ю Государственную Думу: член комиссий: по Наказу (секретарь), по запросам, о местном суде.

Масон, входил в столичные ложи: «Полярная Звезда» и «Северное Сияние» (оратор ложи), а также ложи «Черносвитова» (входил в центральные органы Союза «Великого Востока народов России» как представитель ложи).

В 1913 г. вошел в состав депутатов 4-ой Государственной Думы: на время отсутствия П.Н. Милюкова и А.И. Шингарева избран временно исполняющим обязанности председателя фракции кадетов в парламенте. В январе 1915 г. по поручению Думы отправлен на фронт «для розысков тела павшего в бою» бывшего члена 3-й ГД А.М. Колюбакина. В феврале 1916 г. вошел в состав ЦК партии кадетов.

Принимал участие в событиях Февральской революции 1917 г. Комиссар Временного комитета Государственной думы (ВКГД) в Главном управлении почт и телеграфов (1-9.3.1917). Получил полномочия комиссара ВКГД для сопровождения великого князя Николая Николаевича в Ливадию (12-13.3.1917). Советник Временного правительства по думским вопросам. Командирован ВКГД (в качестве его представителя) в Следственную комиссию по рассмотрению дела о злоупотреблениях по Морскому ведомству (1 мая).

Участник Государственного совещания, проходившего в Москве в августе 1917 г., член Временного совета Российской республики (Предпарламента). 28 сентября на заседании ВКГД вошел в Чрезвычайную следственную комиссию, занимающуюся расследованием противозаконных действий бывших министров, главноуправляющих и других чиновников.

После октября 1917 г. вошел в антибольшевистский всероссийский Национальный центр. Возглавлял Петроградское отделение ЦК Конституционно-демократической партии. В 1918 г. выехал в Сибирь, через год был арестован в Петрограде и доставлен в Москву, содержался в тюрьме; приговорен 1.9.1919 к смертной казни за сбор и передачу разведывательных данных Добровольческой армии. Он был расстрелян в числе 200 других видных деятелей земского движения. Его тело вместе с остальными погрузили на трамвайную платформу и вывезли на Востряковское кладбище. До сих пор точное место захоронения останков не найдено.

Во Владимире в октябре 2009 г. была открыта мемориальная доска в честь Черносвитова на доме № 2 по улице Чехова, где он долгое время проживал.