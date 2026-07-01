ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

История создания

С подписанием Кючук-Кайнарджийского договора в 1774 г. к Российской империи отходили выход в Черное море и территория Крыма. Необходимость существования Запорожской Сечи отпала. В связи с этим князь Г.А. Потемкин задумался о создании Черноморского казачьего войска. В 1783 г. представителю старшины С.И. Белому поступил приказ собирать бывших запорожцев. На зов откликнулись 800 казаков. 20 августа 1787 г. из них было решено сформировать пешую и конную «Волонтерские команды». Так, российское правительство начало организацию нового войска из частей Войска верных запорожцев, основой которого стали бывшие запорожские казаки. В Русско-турецкую войну 1787 – 1791 гг. они подчинялись А.В. Суворову. В 1788 г. императрица Екатерина II утвердила новое войско, получившее наименование «Войско верных казаков черноморских», в противовес «неверным» запорожцам, перешедшим после 1775 г. на службу турецкому султану. Утверждалось кошевое правление, атаманское достоинство С.И. Белого. Войску передавалась территория между Южным Бугом и Днестром с центром в городе Слободзея.

Численность Войска постоянно увеличивалась: в феврале 1788 г. было 944 казака, в ноябре 1791 г. – 12620.

В 1792 г. состоялось переселение Черноморского казачьего войска на Кубань. Здесь казаки основали 40 куреней с центром в городе Екатеринодар.

Казачество несло постоянную сторожевую службу, охраняло границу от нападений адыгов. Состав войска регулярно пополнялся за счет новых массовых переселений.

В 1860 г. Черноморское казачье войско было переименовано в Кубанское казачье войско. К новому войску присоединялась значительная часть Кавказского линейного войска: Кубанский, Кавказский и Хоперский полки. Началась колонизация Закубанья. В результате в верхней Кубани и Закубанье за четыре года было создано 83 новых поселения.

В декабре 1991 г. решением казачьего круга из потомков черноморских казаков и потомков, проживающих на территории Приднестровья, Черноморское казачье войско было восстановлено.

Организация войска

С момента своего создания Черноморское казачье войско делилось на пешую и конную команды.

Летом 1789 г. пешая и конная команды разделились на пятисотенные полки. Конные казаки были представлены двумя полками, позднее, в связи с прибытием конных волонтеров – еще тремя. С 1788 г. отдельным статусом обладала казацкая гребная флотилия, в которой служили пешие казаки.

Согласно положению о войске 1802 г. на черноморцев возлагалась обязанность формирования в случае войны 10 конных и 10 пеших полков. Из пеших формировались казачья флотилия и артиллерийская прислуга.

В 1842 г. новым положением о Черноморском казачьем войске войско делилось на три округа: Таманский, Екатеринодарский, Ейский.

Административное деление и структура управления

Первоначально Черноморское казачье войско находилось в административном подчинении Таврического губернатора. С 1820 г. оно перешло в подчинение начальника отдельного Грузинского корпуса. Земля войска относилась к Кавказской губернии.

Внутренняя жизнь регулировалась войсковым правительством, включавшим атамана, судью и писаря. В 1801 г. решением императора Павла I организовывалась войсковая канцелярия в составе атамана, двух членов от войска, особых членов по назначению от правительства и правительственного прокурора. Однако указом от 25 февраля 1802 г. войсковое правительство было восстановлено и включало атамана, двух непременных членов и четырех асессоров.

Самоуправление осуществлялось в куренях.