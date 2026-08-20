ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА

Крупнейшая по своим последствиям техногенная катастрофа ХХ в., произошедшая 26 апреля 1986 г.

Несмотря на предыдущие аварии на объектах атомной энергетики, считалось, что она безопасна. В условиях “ускорения” поощрялись смелые технические эксперименты. Один из них и привел к аварии. При остановке станции предполагалось испытать один из турбогенераторов для улучшения систем его безопасности. Была блокирована система аварийного отключения реактора. Управляемость реактором была потеряна. Произошел взрыв - радиоактивный пар с кусками реактора вырвался наружу. Радиоактивные осадки выпали на Украине , в Белоруссии, в четырех областях России, а также за пределами СССР вплоть до Швеции. Уже в начале мая было эвакуировано более 135 тыс. человек, в том числе все жители города атомщиков Припять. В аварии и в первую ночь ликвидации ее последствий погибло 32 человека. Но это были не последние жертвы. В результате аварии радиационному воздействию подверглось более 659 тысяч человек, в том числе – свыше 284 тысяч ликвидаторов последствий аварии. Это привело к росту онкологических заболеваний и снижению иммунитета жителей целых регионов. Точная оценка количества людей, умерших в результате Чернобыльской катастрофы вряд ли возможна. Десятки тысяч людей стали неизлечимо больными. Ликвидация последствий аварии обошлась в 14 миллиардов рублей. В ноябре 1986 г. развалины разрушенного блока были закрыты гигантским железобетонным "саркофагом". Первоначальное сокрытие масштабов катастрофы вызвало возмущение в стране, раскрытие информации о происходящем в Чернобыле и вокруг него стало важным направлением политики «гласности».

Исторические источники:

Воротников В.И. «А было это так…» М., 1995;

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. М., 1995;

Ярошинская А.А. Чернобыль. Совершенно секретно. М., 1992.

Автор статьи: Шубин А.В.