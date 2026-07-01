ЧЕРНИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

ЧЕРНИКОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА - Доктор исторических наук, профессор МГИМО (У) МИД России. Кафедра всемирной и отечественной истории, доцент.

Образование: - 1983 – Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина , исторический факультет, диплом с отличием, специальность – история, обществоведение с дополнительной специальностью право. 1989 год: заочная аспирантура, кандидат исторических наук, кандидатская диссертация на тему "Политические процессы 30-х гг. XVIII в. в России" (специальность: 07.00.02 - Отечественная история).

2015 год: доктор исторических наук, докторская диссертация на тему "Процесс европеизации в России во второй половине XV-XVII вв." (специальность: 07.00.02 - Отечественная история).

Сфера профессиональных интересов: - Формы собственности и общественные институты средневековой Руси - Проблема вотчинного государства в Московской Руси - Европеизация и модернизация России - Государство и общество в России XVII-XVIII вв. - Россия глазами иностранцев - Общество, государство и личность в современной России