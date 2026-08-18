ЧЕРНИГОВСКО-ПОЛТАВСКАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Стратегическая наступательная операция соединений Центрального, Степного и Воронежского фронтов, проводившаяся 26 августа – 30 сентября 1943 года с целью нанесения поражения группам армий «Юг» и «Центр» на левобережной Украине и захвата плацдармов на западном берегу Днепра, составная часть битвы за Днепр .

Обстановка на начало операции и подготовка к ней

Ещё во время Курской битвы Ставка определила дальнейшие направления наступления. Пять фронтов, нанеся поражение группе армий «Юг», должны были вести наступление на Левобережной Украине и Донбассе, выйти к Днепру и, переправившись через него, захватить плацдармы для дальнейшего продвижения. С этими целями были спланированы две масштабные операции – Донбасская (с участием соединений Южного и Юго-Западного фронтов) и Черниговско-Полтавская (с участием соединений Центрального, Степного и Воронежского фронтов).

Задействованным соединениям предстояло нанести мощные удары по группировке вермахта на Левобережной Украине. Результатом должно было стать расчленение его обороны и недопущение закрепления вражеских войск на Десне и Днепре. Центральный фронт (командующий – генерал армии К. К. Рокоссовский ) включал в себя 13-ю, 48-ю, 60-ю, 61-ю, 65-ю, 70-ю, 2-ю танковую и 16-ю воздушную армию, а также 9-й танковый корпус. На эти войска ложились обязанности по нанесению главного удара по линии Новгород-Северский – Конотоп – Нежин – Киев. В распоряжении командования находилось около 580 тысяч человек. Воронежский фронт (командующий – генерал армии Н. Ф. Ватутин ) насчитывал более 665 тысяч бойцов и командиров. В его составе действовали: 27-я. 38-я, 40-я, 47-я, 52-я армии, 4-я, 5-я, 6-я гвардейские армии, 3-я гвардейская танковая армия, 1-я танковая и 2-я воздушная армии, 4-й гвардейский танковый и 1-й гвардейский кавалерийский корпуса. В состав Степного фронта входили 37-я, 46-я, 53-я и 69-я армии, 5-я и 7-я гвардейские армии, 5-я воздушная армия – общая численность личного состава составляла более 336 тысяч человек.

В общей сложности в распоряжении трёх фронтов имелось более 1,5 миллионов человек, более 30 тысяч единиц артиллерии, около 1,2 тысяч танков и самоходок, почти 1,5 тысячи самолётов. Общее руководство действиями осуществлял Г. К. Жуков .

Против трёх фронтов действовали группа армий «Юг» (командующий – генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн) и часть группы армий «Центр» (командующий – генерал-фельдмаршал Г. фон Клюге ), включающие в себя 3 полевые, 2 танковые армии, 2 воздушных флота. Немецкие войска насчитывали около 700 тысяч солдат и офицеров, более 7 тысяч единиц артиллерии, около 1,2 тысяч танков и самоходок, более 900 самолётов. Таким образом, советскому командованию удалось создать численное и техническое превосходство, но противник обустроил сильные оборонительные рубежи.

Ход боевых действий

26 августа 1943 года началось наступление соединений 65-й армии Центрального фронта в направлении Новгорода-Северского. Враг оказывал ожесточённое сопротивление, только за первые сутки боёв совершил 12 контрударов. 27 августа 1943 года 2-я танковая армия освободила город Севск, но дальнейшее её продвижение застопорилось. За пять дней боёв советские войска на данном участке смогли продвинуться лишь на глубину до 25 километров. За тот же период 60-я армия, наносившая вспомогательный удар, продвинулась на расстояние до 60 километров, освободив города Глухов и Рыльск. Рокоссовский срочно перегруппировал войска, введя в образовавшийся прорыв дополнительные силы. После этого войска под его командованием проходили ежедневно по 30-50 километров. 3 сентября 1943 года части Рокоссовского переправились через реку Сейм и освободили Конотоп. Манштейн пытался организовать отпор, перебросив на участок прорыва резервные части, но к успеху это не привело.

Параллельно вели наступательные действия Воронежский и Степной фронт. Первый за несколько дней прошёл с боями несколько десятков километров, а 2 сентября 1943 года освободил город Сумы. Второму удалось 4 сентября 1943 года штурмом взять город Мерефа. С 6 сентября 1943 года были утверждены новые направления боевых действий для всех трёх фронтов: для Центрального - Гомель, Степного – Полтава, для Воронежского – Киев. 7 сентября 1943 года Центральный фронт переправился через Десну и за последующие 8 дней с боями прошёл более 200 километров, освободив Нежин и Новгород-Северский . 21 сентября 1943 года был освобождён Чернигов, одновременно с этим передовые части 13-й армии вышли к Днепру к северу от Киева. Им удалось захватить плацдарм на противоположном берегу.

Воронежский фронт вышел к Днепру в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года. Форсировав Днепр, он сумел занять плацдарм у села Великий Букрин (Букринский плацдарм). Степной фронт отстал от общего темпа наступления. 23 сентября 1943 года он освободил Полтаву, после чего стремительно начал наступать в направлении Днепра, выйдя к нему 25 сентября 1943 года. Той же ночью они захватили свой первый плацдарм – к северо-западу от города Верхнеднепровска Днепропетровской области. В течение 28-30 сентября 1943 года был полностью ликвидирован Кременчугский плацдарм, что позволило завершить дело освобождения Левобережной Украины. К концу сентября 1943 года был захвачен 21 плацдарм, которые советские войска удерживали и расширяли на протяжении всего последующего месяца.

Результаты операции

Немецкое командование оказалось не готовым к одновременному наступлению сразу трёх советских фронтов и недооценило их мощь. Чуть больше, чем за месяц советские войска освободили всю Левобережную Украину, пройдя с боями 250-300 километров в глубину и более 700 километров по фронту. Однако вермахт сумел эвакуировать значительную часть через Днепр, что позволило укрепить «Восточный вал». Красная Армия потеряла в тех более 427 тысяч человек, большое количество боевой техники, немецкие войска потеряли более 320 тысяч человек.