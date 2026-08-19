ЧЕРНИЕНКО Денис Аркадьевич

Родился 27.12.1973. Окончил Удмуртский государственный университет (УдГУ) в 1995 г. Обучался в аспирантуре на кафедре этнологии и регионоведения в УдГУ (1997–2000 гг.)

Кандидатская диссертация : Гуннский этнокультурный контекст и Аттила: личность – образ – символ (опыт реконструкции и моделирования) (Удмуртский госуниверситет, 2000).

В 2005–2006 гг. работал главным специалистом сектора высшего профессионального образования Министерства образования и науки Удмуртской Республики; в 2006–2007 гг. заведовал кафедрой истории, философии и культуры Института повышения квалификации и переподготовки работников образования УР; в 2009–2013 гг. являлся научным сотрудником Научно-методического центра по изучению славянских языков и культур Уфимского филиала Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова.

Кандидат исторических наук, доцент. Старший научный сотрудник Центра по изучению современных этнополитических процессов и межнациональных отношений Отдела междисциплинарных и прикладных исследований Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН.

Доцент кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Удмуртского государственного университета

Председатель Ижевского отделения Российского общества интеллектуальной истории (РОИИ), член Удмуртского отделения Российской Ассоциации политических наук, эксперт Распределенного научного центра по межнациональным и межрелигиозным проблемам Приволжского федерального округа при Институте этнологии и антропологии РАН.

Учитель : профессор В.Е. Владыкин

Область интересов : Этнополитические процессы раннего средневековья, политическая антропология, этнокультурная история кочевников Евразии, этническая мифология

Сочинения: Этнический образ в истории как объект междисциплинарного синтеза // Методологический синтез: прошлое, настоящее, возможные перспективы. Томск, 2002;

Опыт моделирования этнического образа Аттилы по данным письменных источников // Историк и его дело: Межвузовский сб. науч. тр. Ижевск, 2003. Вып. 2.;

Мифологическая парадигма представлений о гуннском происхождении как элемент социально-этнического самосознания средневекового венгерского общества // Этнос – культура – Человек: Сб. мат. междунар. науч. конф., посв. 60-летию В.Е. Владыкина. Ижевск, 2003;

Гунны в Европе: историко-этнографический очерк. Ижевск:, 2003;

К проблеме лидерства у кочевников раннесредневековой Европы (теоретические аспекты) // Историк и его дело: Сб. науч. ст., посвящ. 85-летию со дня рождения проф. В.Е. Майера. Ижевск, 2003.