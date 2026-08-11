ЧЕРНИЦЫН Сергей Вячеславович

Родился 09.07.1954. В 1977 г. закончил с отличием исторический факультет Ростовского государственного университета. Работал в Ростовском государственном университете (в настоящее время Южный федеральный университет) с 1993 г. В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию по этнографии на тему: "Донское казачество: этнический состав и этнические процессы (XVIII - XIX вв.)" в диссертационном Совете при МГУ.

Кандидат исторических наук, доцент. Работал на кафедре археологии, истории древнего мира и средних веков Южного федерального университета.

В настоящее время доцент Донского государственного технического университета.

Член Ростовского регионального отделения Российского Общества интеллектуальной истории.

Область интересов : Этнокультурные процессы на Дону и Сев. Кавказе; вопросы сохранения и воспроизводства этнических традиций в современном мире.

Сочинения: Донские казаки в прошлом и настоящем. Ростов-на-Дону, 1998 (главы I, VI);

Обычаи и обряды донских курганов, связанные с военной службой // Памяти А. М. Листопадова. Сб. науч. ст. Ростов-на-Дону: Гефест, 1997;

Пути адаптации горских переселенцев на Дону (по материалам 40-х – 50-х годов XIX в.) // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону. Азов, 1997;

Этнокультурные процессы на Дону и образование казачества ( XVII – XVIII вв.) // История и культура народов Степного Предкавказья и Сев. Кавказа: проблемы межэтнических отношений. Ростов-н/Д., 1999;

Этнический состав Донского казачества // Очерки традиционной культуры казачества. М.-Краснодар, 2002. Т.1.

Белорусы, Украинцы, Турки-месхитинцы // Энциклопедия культур народов Юга России. Т.1. Ростов н/Д, 2005.