ЧЕРКЕХСКИЙ МУЗЕЙ

Черкехский историко-этнографический музей имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона создан в 1977 году по инициативе авторитетного народного писателя Суоруна Омоллоона (Дмитрия Кононовича Сивцева).

Жители Таттинского улуса обустроили «Якутскую политическую ссылку» своими руками и бесплатно. Черкехский мемориальный музей «Якутская политссылка» - первый и самый известный из трех музеев под открытым небом, созданных в Якутии. На территории в одиннадцать с половиной гектар размещены несколько десятков подлинных и реконструированных сооружений, собранных со всей Республики Саха.

По идее вдохновителя музея, якутского писателя Суоруна Омоллоона (Д.К. Сивцева), жители Таттинского улуса свозили в Черкёх материальные объекты, связанные с историей политической ссылки. Якутия стала местом ссылки уже в XVII веке, а среди «политических» всегда было много образованных людей, начиная с Радищева и декабристов . Они очень повлияли на развитие Якутии - не просто отбывали наказание, но занимались просветительской деятельностью и наукой, работали учителями в местных школах и лечили людей.

Среди самых известных якутских ссыльных - писатели Николай Чернышевский и Владимир Короленко, первый рабочий-революционер Петр Алексеев, участники подавленного польского восстания, члены «Народной воли» и большевики. В музее сохранены подлинные урасы и балаганы (летние и зимние юрты), в которых жили ссыльные.

В Черкёх перевезены спасенные от разрушения старинные здания - такие как деревянная Иннокентьевская часовня из села Уолба. Центром музея является пятиглавая Таттинская Николаевская церковь, построенная в 1912 году. Реконструированы редкие национальные бытовые постройки вроде юрты-кузницы и мельницы-топчанки, которую приводил в движение бык. Есть большое собрание ритуальных предметов «черной веры» - шаманизма. Можно увидеть даже традиционные могильные сооружения.

На территории музея под открытым небом построен выставочный зал и визит-центр, где по предварительной договоренности могут остановиться гости. После смерти Сивцева музей «Якутская политическая ссылка» переименовали в Историко- этнографический музей имени Суоруна Омоллоона. Однако старое название укоренилось и употребляется чаще.

Музей в Черкёхе - филиал Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ем. Ярославского.

Иллюстрации:

Черкехский историко-этнографический музей имени Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона.