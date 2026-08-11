ЧЕРКАСОВ Петр Петрович

Родился 02.01.1946, г. Москва. В 1967 окончил с отличием исторический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. В 1967—1970 — аспирант Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР.

Кадидатская диссертация : Политика Франции в Юго-Вост. Азии в 1954 – 1970 гг. (ИМЭМО АН СССР, 1971).

Докторская диссертация : Распад колониальной империи Франции после Второй мировой войны. 1945 – 1962 гг. (ИВИ АН СССР, 1985).

В 1970-1987 - младший, научный, старший научный сотрудник, ведущий исследователь ИМЭМО. С 2011 - старший научный сотрудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН (по совместительству).

С 1987 - ведущий, затем главный научный сотрудник Института всеобщей истории АН СССР (РАН) .

Стипендиат Министерства иностранных дел Франции и Дома наук о человеке (Fondation Maison des sciences de l'homme). Приглашенный исследователь Высшей школы общественных наук (Ecole de Hautes Etudes en sciences sociales) в Париже в рамках программы "Directeurs d'Etudes Associes" (2005, 2009-2010). Член Ассоциации друзей Дома наук о человеке (Association des Amis de la FMSH). Член Редакционного совета «Французского ежегодника». Член Попечительского совета Франко-российского центра гуманитарных и общественных наук в Москве (Centre franco-russe de recherches en sciences humaines et sociales de Moscou) при МИД и Национальном центре научных исследований Франции. Консультант телевизионного документального фильма «Россия и Франция», посвященного 200-летию МИД России (ТВЦ—РТР). Научный консультант и автор статей по всеобщей истории в Большой Российской Энциклопедии.

Учителя : А.Ф. Остальцева, Ю.И. Рубинский.

Область интересов : Новая и новейшая история Франции и России, русско-франц. отношения в XVIII – XIX вв., ист. биография.

Сочинения: Русский агент во Франции. Я.Н. Толстой (1791 – 1867 гг.). М.: КМК, 2008. – 28 п.л.

Елизавета Петровна и Людовик XV. Русско-французские отношения 1741 – 1762. М.: КМК, 2010. – 23,5 п.л.

Отмена крепостного права в России: в освещении французских дипломатов в Санкт-Петербурге (1856 – 1863) // Cahiers du monde russe, (Paris) № 48/1, Janvier – mars 2007. P. 109 – 136. – 1,9 п.л. (на рус. и франц. яз.)

Николай I и Луи Наполеон Бонапарт (1848 – 1852 гг. // Россия и Франция XVIII – XX века. Выпуск 9. М.: Наука, 2009. С. 124-165. - 2,5 п.л.

Политические реформы Александра II в донесениях и отчетах французского посольства в Санкт-Петербурге. (По фондам архива МИД Франции) // Новая и новейшая история. № 3, 2010. С. 142-162. - 2 п. л.

«Одиссея» маркиза де Ла Шетарди в России (1739 – 1744 гг.) // Новая и новейшая история. № 6, 2010. С. 165-191. - 2 п. л.

Россия и Франция: 300 лет совместной истории // Экономические стратегии, № 10 (84), 2010. С. 6-15. – 1 п.л.

Концепция национальной безопасности: альтернативный вариант (по страницам книги Алексея Арбатова). Уравнение безопасности. М., 2010) // Мировая экономика и международные отношения, № 12, 2010. С. 88-98. – 1 п.л.

Граф де Морни – посол Наполеона III в России (1856 – 1857 гг.) // Новая и новейшая история, № 5, 2011. С. 216-239. – 2 п.л.

За кулисами Парижского конгресса 1856 года // Новая и новейшая история, №1, 2012. – 2 п.л.

Наполеон III – император французов // Новая и новейшая история, № 3, 2012. – 2 п.л.

Из истории ИМЭМО. Время реабилитации (1983 – 1985 гг.) // Мировая экономика и международные отношения, № 11, 2012. С. 93-109. - 2 п.л.

Из истории ИМЭМО. Время реабилитации (1983 – 1985 гг.) (продолжение) // Мировая экономика и международные отношения, № 2, 2013. С. 103-118. - 2 п.л.

Династическая дипломатия в российско-французских отношениях 1856 – 1870 годов // Новая и новейшая история, № 1, 2013. С. 176-197. – 2 п.л.

Correspondance Secrète avec le Comte Orloff // Cahiers du Second Empire, (Paris), № 52,

2012. P. 39 – 45. – 0,5 п.л. (на франц. яз.).

«Я всегда смотрел на Россию с уважением и толерантностью…» (По страницам «Русского дневника» Тьерри де Монбриаля). – Thierry de Montbrial. Journal de Russie 1977 – 2011. Paris, Ed. Du Rocher, 2012. // Мировая экономика и международные отношения, № 12, 2010. С. 96-111. – 1,9 п.л.

Из истории ИМЭМО. Возвращение Примакова (1985 – 1989 гг.) // Мировая экономика и международные отношения, № 10, 2013. С. 95 - 108. - 2 п.л.