ЧЕРЕПАНОВ НИКИФОР ЕВТРОПИЕВИЧ

ЧЕРЕПА́НОВ НИКИ́ФОР ЕВТРО́ПИЕВИЧ, экстраординарный профессор (1804 г.), ординарный профессор кафедры всеобщей истории, географии и статистики (1810–1823 гг.), декан (1812–1813 гг., 1820–1821 гг.) отделения словесных наук Московского университета; статский советник.

Происходил из духовного сословия, окончил Вятскую семинарию, затем 1782 г. поступил на философский факультет Московского университета, где занимался в основном историей. По окончании университета получил место учителя истории и географии в университетской академической гимназии. С 1799 г. получил звание адъюнкта философского факультета и стал преподавать указанные предметы в университете.

Кроме того Черепанов 30 лет преподавал географию и историю в Благородном университетском пансионе и 16 лет в Московском отделении Института ордена св. Екатерины. Автор учебных пособий для Благородного пансиона. В торжественном собрании университета произнёс «Слово о способах, как постепенно восходило просвещение народов» (1803 г.). В 1804 г. был послан открывать гимназии в Вологде и Костроме, в том же году назначен для ревизии училищ в Ярославской, Костромской и Вологодской губерниях.

С 1808 г. до смерти был помощником библиотекаря Московского университета и несколько лет членом Училищного комитета в Москве, работал цензором.

Сочинения:

Географическо-историческое учение, или введение в землеописание, способное для руководства детей в 2-х ч., М., 1792.

Начертание знатнейших народов света по их происхождению, распространению и языкам, перев. с нем., М., 1798 г.

Всеобщая история, соч. Шрекка, переработанная и изложенная синхронич. табл., М., 1799 г.

Слово о способах, как постепенно восходило просвещение народов, М., 1803 г.

Летопись Нестора по списку инока Лаврентия. Изд. проф. Харитона и Никифора Черепановых (издавалась ими с 1804 по 1811 гг., с 1811 г. изданием занялся проф. Тимковский).

Всеобщая история, перев. с франц. рукоп. Ч. 1. Древняя история (для употребления в классах Екатерининского Института), М., 1811 г.

Древняя и новая всеобщая история Шрекка, перев. с нем. с дополнениями, М., 1814—1815 гг.

Атлас древней географии, перев. с франц., М.