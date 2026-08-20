ЧЕРЕМШАНСКИЙ МУЗЕЙ

Черемшанский Мемориальный центр.

Музей содействует сохранению исторических объектов, которые являются свидетельством наших исторических корней, популяризуют объекты культурного наследия, проводит духовно-воспитательную и образовательную работу по их изучению. Центр ведет поиск и восстановление имен пропавших, погибших, расстрелянных, репрессированных в годы революции , войны, всего периода социализма.

Основной экспонат - мемориальные (первичные) документы, как личные, так и документы - свидетельства эпохи. Уникальность центра и в прикладной стороне деятельности: здесь столько документов, что он превратился в справочно-информационный и консультативный центр для тех, кто разыскивает пропавших родственников, кто восстанавливает свои права и имена, и другое.

Иллюстрации:

Черемшанский Мемориальный центр.