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ЧЕРЕМИССКИЙ МУЗЕЙ
Черемисский историко-литературный музей, изначально созданный как школьный.
Он расположен в здании земского училища, построенного в 1871 году.
В экспозициях музея отражены занятия, быт и общественная жизнь жителей Черемисской волости XVIII-XX веков.
В музее богатая минералогическая коллекция. Музей - лауреат и дипломант многих всероссийских форумов.
Награжден тремя дипломами Министерства Культуры СССР.
В 2002 году музею присужден Грант Благотворительного Фонда Сороса.
Иллюстрации:
Историко-литературный музей села Черемисское.
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