ЧЕРЕМИССКИЙ МУЗЕЙ

Черемисский историко-литературный музей , изначально созданный как школьный.

Он расположен в здании земского училища, построенного в 1871 году.

В экспозициях музея отражены занятия, быт и общественная жизнь жителей Черемисской волости XVIII-XX веков.

В музее богатая минералогическая коллекция. Музей - лауреат и дипломант многих всероссийских форумов.

Награжден тремя дипломами Министерства Культуры СССР.

В 2002 году музею присужден Грант Благотворительного Фонда Сороса.

Иллюстрации:

Историко-литературный музей села Черемисское.