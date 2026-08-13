ЧЕРЕМИСОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Сын надворного советника. Окончил Бакинское реальное училище. 20.03.1889 поступил вольноопределяющимся в 84-й пехотный Ширванский полк.25.8.1889 поступил Тифлисское пехотное юнкерское училище. 18.9.1889 переведен на военно-училищный курс Московского пехотного юнкерского училища. 5.8.1891 окончил курс и произведен в подпоручики (со старшинством с 10.8.1890) с назначением в 17-ю артиллерийскую бригаду. 25.7.1895 произведен в поручики (со старшинством с 10.8.1894). 7.10.1895 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 23.5.1896 отчислен из академии по собственному желанию по болезни. 8.10.1896 вновь поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 19.7.1898 произведен в штабс-капитаны. 2.6.1899 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 5.6.1899 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 15.2.1900 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 2-й казачьей сводной дивизии. 27.3.1901 назначен старшим адъютантом штаба 10-го армейского корпуса. С 1.10.1901 по 2.10.1902 прикомандирован к 124-му пехотному Воронежском полку для цензового командования ротой. 26.4.1903 назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса. 2.11.1903 назначен помощником старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. 7.3.1904 прикомандирован к Киевскому военному училищу для преподавания военных наук. 28.3.1904 произведен в подполковники. С 1.5.1905 по 1.9.1905 49-м пехотному Брестском полку для цензового командования батальоном. 13.4.1908 произведен в полковники за отличие по службе. 18.9.1908 назначен начальником штаба 7-й кавалерийской дивизии. 8.10.1911 назначен штатным преподавателем военных наук Николаевской военной академии. 7.7.1914 назначен командиром 120-го пехотного Серпуховского полка. Участник Первой мировой войны. 8.4.1915 назначен и. д. генерал-квартирмейстера штаба 12-й армии. 18.4.1915 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 1.12.1914) с утверждением в должности. 28.5.1915 допущен к и. д. генерал-квартирмейстера штаба 5-й армии. 6.2.1916 назначен командиром бригады 32-й пехотной дивизии. 12.7.1916 назначен генералом для поручений при командующем 7-й армией. 31.3.1917 назначен командующим 159-й пехотной дивизией. 12.4.1917 назначен командиром 12-го армейского корпуса. 29.4.1917 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 10.6.1917 назначен командующим 8-й армией. 18.7.1917 назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта. 1.8.1917 назначен в распоряжение Временного правительства. 11.8.1917 произведен в генералы от инфантерии с назначением командующим 9-й армией. 9.9.1917 назначен главнокомандующим армиями Северного фронта. 14.12.1917 назначен в резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. Арестован, но вскоре освобожден. В 1918 г. эмигрировал. Проживал в Дании и Германии. В 1930-х гг. переехал во Францию.

Жена: дочь есаула станицы Семикаракорской Вера Николаевна (урожденная Недорослева) (?–4.1.1937, Вильжюиф, Франция). Дети: Вера (р. 26.10.1897).