ЧЕРЧЕСОВ СТАНИСЛАВ САЛАМОВИЧ

Советский и российский футболист (голкипер), тренер. Главный тренер сборной России по футболу с 2016 года по настоящее время.

Футбольная карьера

Родился в простой семье водителя автобуса, был пятым ребенком. Учеба в школе давалась ему с трудом, вскоре Черчесова определили в местную футбольную секцию, в которой он стал вратарем. С 1981 по 1984 г. выступал за команду «Спартак» (Орджоникидзе), после чего получил приглашение в московский «Спартак» под руководством К.И. Бескова. Основным голкипером того времени был легендарный Ринат Дасаев. В 1988 г. перешел на год в аренду в «Локомотив» под руководством Ю.П. Семина, где провел отличный сезон. После возвращения в «Спартак» стал основным вратарем команды, которая в 1991 г. дошла до полуфинала Кубка европейских чемпионов. В 1992 г. был признан лучшим вратарем России. Летом 1993 г. заключил контракт с «Динамо» (Дрезден) из бывшей ГДР. В результате провального выступления и финансовых проблем в сезоне 1994/1995 клуб занял последнее место в бундеслиге. В этих условиях руководство команды приняло решение о передаче Черчесова в аренду «Спартаку» для выступлений в Лиге чемпионов сезона 1995/1996. Вратарь вместе с командой продемонстрировал высокий уровень мастерства, «Спартак» победил во всех 6 играх на групповом этапе. Зимой 1996 г. поступило предложение от австрийского клуба «Тироль», в котором Станислав Черчесов выступал до 2002 г. Станислав Саламович завершил свою карьеру футболиста в «Спартаке» в конце 2002 г. в возрасте 39 лет.

С 1990 г. вызывался в сборную СССР, а затем и России, был в составе на чемпионатах мира 1994 и 2002 гг. и чемпионатах Европы 1992 и 1996 гг.

Клубная тренерская карьера

В первый раз Черчесов стал главным тренером скромного австрийского клуба «Куфштайн» в 2004 г. Затем встал во главе «Ваккер-Тироля», созданного на основе обанкротившегося «Тироля». В 2006 г. вернулся в «Спартак» в качестве спортивного директора. Вскоре стал главным тренером, клуб успешно провел сезон 2007/2008 гг., команда лишь в последнем туре уступила чемпионство питерскому «Зениту». Но в августе 2008 г. «Спартак» разгромно уступил киевскому «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов, после чего Черчесов был отправлен в отставку. В сезоне 2010/2011 гг. возглавил команду из первого дивизиона «Жемчужина-Сочи», прекратившую существование по финансовым причинам. В 2011-2013 гг. Черчесов тренировал грозненский «Терек», в 2013 г. чеченский клуб занял 8-е место в чемпионате России, самое высокое достижение команды на тот момент. Черчесов перешел в пермский «Амкар», в котором он не проработал до конца сезона и перешел в московское «Динамо». Под его руководством клуб попал в Лигу Европы и дошел до 1/8 финала, что стало самым большим успехом на российском этапе истории клуба. В 2015 г. Станислав Саламович перешел в польскую «Легию», испытывавшую определенные трудности, но Черчесову удалось сразу привести клуб к победе в чемпионате и выигрышу кубка страны. По окончании успешного сезона тренер просил об усилении состава для участия в Лиге чемпионов, но получил отказ, что привело к добровольной отставке Черчесова.

Во главе национальной сборной России

10 августа 2016 г. Станислав Саламович был поставлен у руля национальной команды России после того, как сборная заняла последнее место в группе на чемпионате Европы по футболу во Франции. В 2017 г. в России проводился Кубок конфедераций, на котором сборной удалось лишь выиграть единственную встречу у сборной Новой Зеландии (2:0). Неучастие команды в официальных отборочных матчах и ряд поражений в контрольных играх привел к серьезному падению сборной в рейтинге ФИФА. В июне 2018 г. к моменту начала чемпионата мира в России команда Черчесова занимала в этом списке 70-е место, самое низкое среди участников мундиаля. Сборную и ее тренера заранее приговорили к провалу, тем более что ряд ключевых игроков получили серьезные травмы и не смогли принять участие в домашнем чемпионате мира. Но на самом мундиале тренерская звезда Черчесова взошла очень ярко. Уже в матче открытия ЧМ 14 июня 2018 г. в Москве его подопечные разгромили Саудовскую Аравию (5:0), 19 июня в Санкт-Петербурге был обыгран Египет (3:1), что означало выход из группы; последний раз такого результата добивалась сборная СССР еще в 1986 г. Матч 1/8 финала сборная России играла 1 июля против Испании в Москве и одержала еще более историческую победу (1:1, 4:3 в серии пенальти): до четвертьфинала наша сборная в последний раз доходила за 48 лет до ЧМ-2018 в 1970 г. В ¼ финала сборная Черчесова проиграла лишь в серии пенальти (3:4, основное и дополнительное время закончились 2:2). Результат российской команды, а также качество игры команды Черчесова позволяют признать ЧМ-2018 самым впечатляющим достижением в истории российского футбола постсоветской эпохи. В июле 2018 г. Станислав Саламович был вполне заслуженно номинирован в число кандидатов на звание лучшего тренера 2018 г. по версии ФИФА.