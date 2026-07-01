ЧЕНЦОВА Вера Георгиевна

Окончила МГУ.

Кандидатская диссертация : Города Греции в системе торговых связей Вост. Средиземноморья (XIII-XV вв.).

Кандидат исторических наук. Работала старшим научным сотрудником Центра «Палеография кодикология, дипломатика» Института всеобщей истории РАН .

В настоящее время независимый исследователь.

Область интересов : История христианского Востока.

Сочинения : Восточная церковь и Россия после Переяславской рады. М., 2004.

Икона Иверской Богоматери. (Очерки истории отношений Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА). Москва: Индрик, 2010. 416 с., илл., résumé en fran. p. 385-415

Ченцова Вера Георгиевна, Еще раз о дате кончины Павла Алеппского, in: Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Серия III: Филология. Москва, 2014, 5 (40), p. 100-110.

Ченцова В. Г. Паисий Лигарид, Николай Спафарий и Франческо Бароцци: эсхатологические идеи при дворе царя Алексея Михайловича, in: Древняя Русь Вопросы медиевистики, 2014, № 1(55), с.69-82

Вера Ченцова, Ктиторство и царский титул: Россия и Хиландарский монастырь в XVI в., in: Славяноведение. М., 2014. № 2. C. 15-24.

Héritage de Constantinople ou héritage de Trébizonde ? Quelques cas de translation d’objets sacrés à Moscou au XVIIe s., in: Héritages de Byzance en Europe du Sud-Est à l’époque moderne et contemporaine, éd. O.Delouis, A.Couderc, P.Guran, École française d’Athènes, 2013, p. 79-97.