ЧЕМЕРЗИН АЛЕСАНДР ЯКОЛЕВИЧ

Сын статского советника, из дворян Санкт-Петербургской губернии. 21.8.1845 поступил кондуктором в кондукторскую роту Главного инженерного училища. 8.10.1848 получил звание портупей-юнкера. 26.5.1849 произведен в полевые инженер-прапорщики составлением в кондукторской роте. 18.8.1850 произведен в подпоручики с назначением репетитором по строительному искусству Главного инженерного училища (с 1855 г. - Николаевское инженерное училище). 18.7.1851 произведен в поручики. 18.7.1855 назначен учителем 3-го рода по строительному искусству Главного инженерного училища. 25.1.1856 назначен адъютантом генерал-инспектора по инженерной части с переводом в гвардейские инженеры. 15.4.1856 произведен в штабс-капитаны за отличие по службе. Участник Кавказской войны. 17.4.1860 произведен в капитаны за отличие по службе. 28.7.1861 переведен в лейб-гвардии Саперный батальон штабс-капитаном с оставлением в должности. 30.8.1862 произведен в капитаны. 30.8.1863 произведен в полковники. 15.3.1866 назначен командиром 129-го пехотного Бессарабского полка. 25.11.1867 назначен состоять по Военному министерству. 16.2.1868 назначен членом Главного комитета по устройству и образованию войск. 15.01.1871 назначен в число штаб-офицеров, положенных по штату при Главном инженерном управлении. 30.8.1873 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением состоять при генерал-инспекторе по инженерной части. 20.3.1874 назначен помощником начальника инженеров Петербургского военного округа. 5.6.1881 назначен заведующим инженерной частью Харьковского военного округа. 15.5.1883 произведен в генерал-лейтенанты. 19.10.1887 назначен комендантом Бендерской крепости. 5.11.1890 назначен начальником 2-й пехотной дивизии. 31.8.1892 назначен комендантом Ковенской крепости. 14.5.1896 произведен в инженер-генералы за отличие по службе. 17.6.1899 назначен членом Александровского комитета о раненых. 1.12.1899 назначен директором (впоследствии попечителем) Чесменской военной богадельни (впоследствии Чесменского инвалидного дома) императора Николая I с оставлением членом Александровского комитета о раненых. 7.7.1915 отчислен от должности попечителя. Скончался в Петрограде. Погребен на Митрофаниевском кладбище в Петрограде. 3.2.1916 исключен из списков умершим.

Жена: дочь подольского помещика Констанция Серевиновна (урожденная Орловская) (в разводе с 25.1.1883, с воспрещением мужу вступать в новое супружество). Дети: Мария (р. 8.7.1863), Александр (р. 24.1.1865), Владимир (р. 4.2.1872), Борис (р. 22.1.1874).