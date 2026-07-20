ЧЕЛЮСКИН СЕМЕН ИВАНОВИЧ

Ранние годы жизни и образование

Точная дата рождения С.И. Челюскина неизвестна. Согласно первой версии, родился он около 1700 г. Исследователь Н.М. Чернов называет 1704 г., Б. Рихтер и В.В. Богданов – около 1707 г.

Нет единства и относительно места рождения Ч. Ряд ученых говорят о Москве, другие – о с. Борищево (Калужская губерния), третьи – о родовой усадьбе Белевского уезда.

Отец Ч. – стольник Иван Родионович Челюскин.

На морской службе

С 1714 г. проходил обучение в Школе математических и навигацких наук, располагавшейся в Сухаревской башне московского Кремля. Здесь же учился и В.В. Прончищев. В 1721 г. Ч. выдали аттестат и рекомендовали на штурманскую работу.

После окончания школы началась морская жизнь Ч. В 1720-х гг. он проходил службу на Балтийском флоте, был навигатором, учеником штурмана, подштурманом. Влекла Ч. и научная стезя. Во время плаваний он занимался описанием побережья Финского залива. С 1727 г. начал преподавать морское дело балтийским гардемаринам.

В составе экспедиции

В 1733 г. жизнь Ч. резко изменилась. Он вошел в число участников Великой Северной экспедиции, которую возглавил В.Й. Беринг.

Получив повышение до штурмана, Ч. направился в Екатеринбург для подготовки судов экспедиции. В дальнейшем он стал частью Ленско-Енисейского отряда, которым руководил В.В. Прончищев. Отряд на «Якутске» должен был изучить побережье Северного Ледовитого океана от устья р. Лены до устья р. Енисея.

30 июня 1735 г. экспедиция выдвинулась из Якутска и направилась вниз по р. Лене. В дельту реки прибыли 2 августа. Обогнув ее, отряд проследовал вдоль побережья на запад, попутно нанося дельту на карту. 25 августа 1735 г. экспедиция встала на зимовку в устье р. Оленек. Летом 1736 г. поход «Якутска» возобновился вдоль берега на запад. 5 августа экипаж вышел к устью р. Анабары. Спустя две недели исследователи стояли перед неизвестной группой островов у п-ова Таймыр в море Лаптевых. Обнаруженные острова были названы о-вами Петра.

На 77 29' с. ш. корабль оказался зажат льдами, экипаж был вынужден повернуть назад. Все это время Ч. делал дневниковые записи, вел описание открытого берега.

После смерти В.В. Прончищева 29 августа 1736 г. Ч., приняв командование экспедицией на себя, повернул в Усть-Оленекское зимовье. Похоронив В.В. Прончищева и его супругу, Ч. и другой участник экспедиции Н. Чекин на санях вернулись в Якутск. Рапорт об итогах экспедиции был направлен в Санкт-Петербург в Адмиралтейство, а экспедиция продолжила свою работу уже под началом Х.П. Лаптева.

13 июля 1740 г. начался очередной этап экспедиции. Однако спустя месяц «Якутск» оказался зажат льдами вблизи бухты Прончищевой. Корабль был оставлен, а команда ушла санным путем.

В 1741 – 1742 гг. Ч. и Х.П. Лаптев исследовали западное побережье п-ова Таймыр, устья р. Хатанги, Пясины и Енисея, открыли самое северное место континентальной Евразии – будущий мыс Челюскин. В ходе экспедиции именно Ч. удалось достичь самой северной точки Евразии, совершив величайшее географическое открытие. Однако сам Ч. об этом не знал, делая обычные записи, вычисления и отправился на юго-запад вдоль берега, пока 20 июля 1742 г. в г. Мангазея не встретился с Х.П. Лаптевым.

Дальнейшая судьба

Осенью 1742 г. Ч. возвратился в Санкт-Петербург, получил повышение до мичмана и служил на разных должностях на Балтийском флоте. В 1746 г. – командир «Принцессы Елизаветы». С 1751 г. – лейтенант, с 1754 г. – капитан-лейтенант. 18 декабря 1756 г. вышел в отставку в чине капитана 3-го ранга.

О последних годах жизни Ч. известно немного. Последние годы он жил в маленьком имении. Скончался в ноябре 1764 г. Место его захоронения не установлено.

Семья

Супруга – Аграфена Павлова.