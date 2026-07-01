ЧЕЛЫШЕВ Игорь Алексеевич

Родился 14.07.1923, г. Ленинград. Участник Великой Отечественной войны. 1941-1969 – служба в Советской Армии. Окончил Военно-юридическую академию Министерства обороны СССР в 1953 г, Военный институт иностранных языков Министерства обороны СССР в 1954 г.

Кандидатская диссертация : Англо-французская коалиция и причины поражения Франции летом 1940 г. (Институт военной истории Министерства обороны СССР, 1973).

Кандидат исторических наук. 1969-1978 – старший научный сотрудник, заместитель главного редактора, один из авторов Советской военной экнциклопедии Института военной истории МО; с 1979 – старший научный сотрудник Института Истории СССР АН СССР (в настоящее время Института российской истории РАН). С 1989 г. был членом Научный совета АН "История международных отношений и внешнеполитической деятельность России".

Учителя : П.А. Жилин, О.А. Ржешевский, В.Я. Сиполс.

Область интересов : История внешней политики, история второй мировой войны.

Сочинения: Ялта – Потсдам. Основы европ. урегулирования. Берлин, 1985 (в соавт., на нем. яз.);

Коллективная безопасность: концепция, реальности // 1939 г. Уроки истории. М., 1990;

Советско-французские отношения и проблемы европейской безопасности. Середина 60-х – 80-е гг. М., 1990;

Год кризиса. Сентябрь 1938 – сентябрь 1939 // Проблемы советской внешней политики. 1917-1946. М., 1992;

О доктринальных основах советской внешней политики в годы холодной войны // Советская внешняя политика в годы холодной войны. Новое прочтение. М., 1995 (в соавт.).