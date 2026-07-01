ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Челябинская область образована постановлением Президиума ВЦИК 17 января 1934 года, в современных границах существует с 6 февраля 1943 года.

Административно-территориальное деление

Челябинская область образована постановлением Президиума ВЦИК 17 января 1934 года, в современных границах существует с 6 февраля 1943 года. Административно-территориальное деление 26 октября 2006 года был принят закон № 66-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Челябинской области» (подписан губернатором 8 ноября 2006 года).

Согласно ему, «административно-территориальное устройство Челябинской области - территориальная организация Челябинской области, представляющая собой систему административно-территориальных единиц, выступающая организационно-правовой основой функционирования органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечивающая участие граждан в управлении государственными и общественными делами». Пункт 2 статьи 1 определяет: «к административно-территориальным единицам в Челябинской области относятся: города с территориальным районом, города, районы, поселки городского типа (рабочие поселки), сельсоветы».

Перечень административно-территориальных единиц утвержден в постановлении Законодательного Собрания Челябинской области от 25 мая 2006 г. № 161 «Об утверждении перечня муниципальных образований (административно-территориальных единиц) Челябинской области и населенных пунктов, входящих в их состав», а также в Уставе (основном законе) Челябинской области.

В состав Челябинской области входят 316 муниципальных образований, в т.ч. 16 городских округов, 27 муниципальных районов, 27 городских поселений и 246 сельских поселений. Самые молодые населенные пункты, официально признанные городскими округами – Озерск (закон Челябинской области от 28 октября 2004 года №287-ЗО «О статусе и границах Озерского городского округа»), Снежинск (закон Челябинской области от 24.06.2004 г. № 238-ЗО «О статусе и границах Снежинского городского округа»), Трехгорный (закон Челябинской области от 27 мая 2004 года №229-ЗО «О статусе и границах Трехгорного городского округа») и Локомотивный (закон Челябинской области от 29.04.2004 г. № 228-ЗО «О статусе и границах Локомотивного городского округа»), - имеют статус закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Статус и границы муниципальных образований устанавливаются законами области. Численность населения Челябинской области на 01.01.2011 г. - 3478,4 тыс. человек. В городах области проживает 2851,7 тыс. человек, что составляет 81,3% от общей численности населения, в сельской местности - 626,3 тыс. человек.

Административный центр - город Челябинск , с населением 1131,2 тыс. человек, расположен на расстоянии 1919 км от Москвы.

Крупные города: Магнитогорск - 408,5 тыс. человек, Златоуст - 177 тыс. человек, Миасс - 166,6 тыс. человек, Копейск - 139,8 тыс. человек.

Историческая справка

Административное формирование территории области началось в восемнадцатом веке. В сентябре 1736 года на правом берегу реки Миасс полковником А.И. Тевкелевым была заложена Челябинская крепость. В 1737 году была образована Исетская провинция, с 1743 года центром провинции стал Челябинск. В марте 1744 года была образована Оренбургская губерния , в состав которой вошли Исетская и Уфимская провинции. После упразднения в 1782 году Исетской провинции часть ее территории вошла в состав Оренбургской губернии, часть - в состав Уфимской. Первыми городами на территории нынешней области стали Челябинск, Верхнеуральск (1781 г.) и Троицк (1784 г.) С 1781 года Челябинску присвоен статус города и утвержден герб: навьюченный верблюд в нижней части губернского щита. В 1919 году была создана Челябинская губерния без Златоустовского уезда (который был присоединен в 1923 году). В 1924 году Челябинская губерния была ликвидирована, на ее территории созданы Челябинский, Златоустовский, Троицкий, Верхнеуральский округа, входящие в состав Уральской области. В 1934 году Уральская область была разукрупнена, в результате чего образована Челябинская область. В дальнейшем площадь области неоднократно уменьшалась. Так, в период с 1938 по 1943 годы из Челябинской области были переданы в состав Свердловской области 7 районов. После передачи в 1943 году в состав вновь образованной Курганской области 32 районов границы Челябинской области практически не менялись.

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