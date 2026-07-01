ЧЕЛАКОВСКИЙ ФРАНТИШЕК ЛАДИСЛАВ

Поэт, филолог, переводчик и критик эпохи чешского национального возрождения.

Наряду с Яном Колларом стал первым значительным художественным явлением для чешской литературы нового времени. Вклад в ее развитие в первую очередь внес своими «Отголосками» («Ohlasy») – поэтическими сборниками, вдохновение для которых Челаковский нашел в русских и чешских народных песнях. В чешской литературе это был первый опыт использования в художественном творчестве идейных и эстетических ценностей народной словесности.

Биография

Франтишек Челаковский родился 7 марта 1799 г. в городе Страконице на юге Чехии в семье плотника Войцеха Челаковского и его жены Анны, урожденной Штеффловой. Еще во время учебы в гимназии у Франтишека появился интерес к занятиям литературой, который укрепила дружба с одноклассниками Й.В. Камаритом и Й.К. Хмеленским, которые впоследствии стали поэтами. У чешской молодежи того времени, как и во всем обществе, пробуждалось национальное сознание, и интерес к своей культуре, в первую очередь народной, был огромным.

С 1817 г. Челаковский учился в лицеях Праги, Чески Будейовице (откуда был исключен за чтение сочинений Яна Гуса ), окончить же обучение ему удалось в городе Линце. С гораздо большим усердием и интересом он изучал не обязательные предметы, а языки и литературу. В 1822 г. Челаковский поступил в Пражский университет, однако не окончил его, провалив экзамен по логике. До 1829 г. он работал как частный педагог и гувернер. В 1829 г. по рекомендации священнослужителя и деятеля чешского национального возрождения К.А. Винаржицкого Челаковский получил заказ на перевод произведения Августина Аврелия «О граде Божьем» от пражской архиепископской консистории. В том же году он получил приглашение занять кафедру славянских наречий в Московском университете , однако не принял его. Также он стал редактором «Журнала для католического духовенства», а с 1834 г. – газеты «Пражские новины» и его приложения «Чешская пчела». Там он стремился расширить рубрику о зарубежных событиях, не ограничиваясь официальными источниками, часто сам переводил сообщения из английской и французской печати.

«Чешская пчела» под руководством Челаковского стала значимым литературным органом для целого поколения чешской интеллигенции: здесь часто публиковались переводы малой прозы с английского, французского, славянских языков, информация о положении дел в современном чешском театре и литературе, критические разборы, касающиеся прежде всего языковой составляющей произведений. Челаковский с помощью этой газеты стремился просвещать чешское общество в культурном и политическом аспекте. Много сделала «Чешская пчела» и для славистики: Челаковский установил контакты и дружеские отношения с иностранными славистами и публиковал их произведения.

В 1834 г. Челаковский женился на своей давней невесте Марии Вентовой, и в том же году у них родился сын Ладислав, ставший позднее ботаником. В 1835 г. Франтишек Челаковский был назначен заместителем профессора чешского языка и литературы Пражского университета. Всех этих должностей он лишился в конце 1835 г., после того как русский посол в Вене (очевидно, по доносу из Праги) опубликовал жалобу на его статью в «Пражских новинах». В ней Челаковский открыто критиковал позицию и надменное отношение русского царя Николая I к полякам, находящимся под властью Российской империи. До 1838 г. литератор находился в опале и был фактически лишен какой-либо материальной поддержки. Затем он стал работать библиотекарем в частном собрании князя Кинского. К тому моменту Франтишек Челаковский уже был одним из главных знатоков славянских наречий, литературы и фольклора. Наконец в 1842 г. он получил должность профессора славянских литератур в университете Вроцлава. Переехав туда с семьей, он в 1844 г. потерял жену, которая умерла от тифа. В 1845 г. его второй женой стала Антония Рейссова. Семья проживала во Вроцлаве, пока в 1849 г. Челаковский не получил аналогичную должность в Пражском университете. Он умер 5 августа 1852 г. в Праге после продолжительной болезни, был похоронен на Ольшанском кладбище.

Творчество

Челаковский был автором нескольких поэтических сборников, наиболее известным из которых является «Столистная роза» («Růže stolistá», 1840), куда вошла его любовная и философская лирика. В отличие от многих своих предшественников, копирующих образцы французской поэзии, Челаковский восхищался образцами славянской лирики, эпоса и фольклора, удивляясь, что никто до него не черпал оттуда вдохновение. Так, в 1829 г. вышел сборник «Отголосок русских песен» («Ohlos pìsnì ruskych»). Челаковский сам придумал лирического героя – богатого, молодого и прекрасного человека, выделяющего из народной массы своим мужеством в борьбе с противниками – напавшими на Русь в XV в. татарами и турками. Этот образ был так хорошо стилизован под русский былинный эпос, что многие в Чехии были уверены, что Челаковский лишь перевел некие русские легенды. В 1840 г. вышел его «Отголосок чешских песен» («Ohlas písnì českých»), уступающий по таланту предыдущему поэтическому сборнику. Это был уже не героический эпос, а скорее лирическая и сатирическая поэма о любви.

Как этнограф Челаковский стал известен собраниями народных песен, которые он изучал еще со студенческих лет. Центральным трудом в этой области является трехчастное собрание «Славянские народные песни» (1822-1827), куда в первую очередь были включены чешские, моравские и словацкие песни, собранные им самостоятельно, а также песни из трудов В. Ганки и Шафарика. Также в сборник вошли тексты с прилагающимся переводом Челаковского из русского, украинского, сербского, польского, словенского и болгарского фольклора. В течение нескольких десятилетий он готовил к изданию «Мудрословие славянских народов в пословицах» («Mudrosloví národa slovanského v příslovích, 1852).