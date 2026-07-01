ЧЕКАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Образование и первые исследования

Александр Чекановский родился 12 (24) февраля 1833 г. в г. Кременец. Отец – поляк, мать – немка. Это позволило Ч. уже в детские годы хорошо изучить польский и немецкий языки.

Первоначальное образование получил гимназии в Киеве, куда семья переехала практически сразу после рождения Александра. Следуя воле отца, Ч. начал обучение на медицинском факультете Киевского университета. Однако больший интерес он проявил к естествознанию, увлекся геологией. Подготовил самостоятельное исследование, посвященное изучению гранитов Волынской и Подольской губерний.

В 1855 г. Ч. перевелся для обучения на медицинском факультете Дерптского университета. Но вскоре начал обучаться уже на минералогическом отделении естественно-исторического факультета.

Познакомился с Ф.Б. Шмидтом, вместе с которым в 1856 – 1857 гг. предпринял несколько поездок по силлурийской системе Эстляндии и о-ва Эзель. Летом 1857 г. Ч. выехал из Дерпта на Родину. Здесь он устроился в «Сименс и Гальске», занимавшееся созданием телеграфной линии в Индию.

Участник польского мятежа 1863 г., за что сослан в бессрочную ссылку в Сибирь.

Сибирский этап жизни

В 1865 г. Ч. прибыл в Забайкалье к месту ссылки. С 1866 г. жил в Падуне (Братский Острог). Благодаря вмешательству Ф.Б. Шмидта Ч. удалось перевести в Иркутск и назначить в Сибирский отдел Русского географического общества (РГО).

В 1869 – 1871 гг. Ч. изучал горы Байкала и земли от Байкала до Енисея и Саянских гор. По заданию РГО вел геологические наблюдения на юге Иркутской губернии. Описал в Прибайкалье Приморский хребет и Онотскую возвышенность. В 1872 г. увидела свет посвященная Иркутской губернии работа Ч. За нее автор получил золотую медаль.

Двухгодичная экспедиция

Осенью 1872 г. совет РГО дал согласие на проведение двухгодичной экспедиции, план которой разработали Ч. и Ф.Б. Шмидт, и выделил средства. Цель экспедиции – изучение низовьев р. Тунгуски и р. Оленек. Возглавил экспедицию Ч.

25 мая 1873 г. отряд вышел в плавание. Добравшись до с. Ербогачен, 19 июля экспедиция покинула Иркутскую губернию. Почти 1000 км Ч. прошел без карт по незнакомому фарватеру реки. Участники прошли около 2500 км и собрали коллекции горных пород и палеонтологических находок. Впервые была подготовлена инструментальная топографическая карта р. Нижняя Тунгуска. Пройдя полярный круг, отряд 5 ноября 1873 г. возвратился в Иркутск.

25 декабря 1873 г. начался второй этап экспедиции. Отряд вышел в сторону Ербочагена. После двухмесячного путешествия экспедиция подошла к берегам Вилюя. Главный результат похода – открыта на Нижней Тунгуске и от нее к северу до Оленека зона траппов, определен возраст мезозойских отложений севера Сибири.

Третья сибирская экспедиция

Между второй и третьей экспедицией с Ч. был снят полицейский надзор. Ему возвратили дворянские права и имущество.

15 мая 1875 г. Ч. отправился в третью сибирскую экспедицию по изучению низовьев р. Лены, которая заняла семь месяцев. На этот раз экспедиция финансировалась за счет средств Ч. и его друзей. Отряд повел инструментальную съемку местности и осуществил геологические наблюдения береговых обнажений горных пород.

Поездка в Санкт-Петербург

В марте 1876 г. Ч. приехал в столицу для работы над обработкой собранных им материалов. Здесь он занял должность ученого хранителя минералогического музея Академии наук. Подготовил карты Нижней Тунгуски и Лены, ниже Якутска до Булуна, вместе с Яной.

Предложил Академии наук проект новой экспедиции, но не получил поддержки. Это обострило его психическую болезнь и 18 октября 1876 г. Ч. умер от большой дозы принятого яда в Санкт-Петербурге.