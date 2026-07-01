ЧЕКАЛОВА Александра Алексеевна

Родилась 01.01.1941. Окончила исторический факультет МГУ в 1965 г.

Кандидатская диссертация : Социально-политическая борьба в Константинополе во второй половине VI в. (1972).

Докторская диссертация : Власть и общество в ранней Византии (1994).

Доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра истории Византии и восточно-христианской культуры Института всеобщей истории РАН .

Учителя : Е.Б. Веселаго, З.В. Удальцова.

Область интересов : История Византии.

Сочинения: Константинополь в Уl веке. Восстание Ника. М., 1986;

Византия: быт и нравы. Свердловск, 1989 (в соавт.);

Прокопий Кесарийский. Война с персами. Война с вандалами; Тайная история. Вступ. ст., перевод, комм. А.А. Чекаловой. М., 1993; (2-е изд. СПб., 1997); (3-е изд. дополненное, СПб., 2001);

Сенаторская знать ранней Византии. М. 2000;

Мир Александра Каждана (Отв. ред.) М. 2003.

Сенат и сенаторская аристократия Константинополя. IV - первая половина VII века / Рос. Академия наук; Ин-т всеобщей истории. – М: Наука, 2010. – 341 с. – 2010 г.

Культура Византии. IV-XII вв.: Быт и нравы. Прикладное искусство. Второе издание. М.: Издательство URSS, 2012. 128 с. (в соавт. с Даркевичем В.П.)