ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КРИЗИС 1968 ГОДА

Чехословацкий кризис 1968 г. – попытка проведения реформ социализма в Чехословакии, отрицательно встреченная руководством СССР и большинства других социалистических стран Европы. Окончился введением в ЧССР советских войск и подразделений других стран ОВД, сворачиванием реформ и сменой чехословацкого руководства.

Преобразования и реформы.

Прологом к чехословацкому кризису стали попытки реформировать чехословацкий социализм, известные под названием «Пражской весны». Первые шагом стала хозяйственная реформа, начатая в 1965 г. Она подразумевала внедрение в социалистическое плановое хозяйство рыночных механизмов, большую самостоятельность предприятий от государства, сокращение государственного участия в экономике. Она дала результат – жизненный уровень населения несколько вырос, экономика оживилась.

Постепенно назрели изменения в политике. В Чехословакии 1960-х гг. активно шел процесс реабилитации тех, кто пострадал от репрессий рубежа 1940-1950-х гг. Представители Словакии были недовольны слишком высокой степенью централизации страны, и настаивали на преобразовании Чехословакии в федерацию двух республик. В руководстве Коммунистической партии (КПЧ) также оформилась группа реформаторов, открыто в октябре 1967 г. выступавшая за обновление социализма и смену государственного и партийного руководства.

Значительную роль в событиях «Пражской весны» сыграла гуманитарная интеллигенция. Трибуной противников режима стали издания «Литерарни новины» и «Культурны живот». IV съезд союза писателей ЧССР превратился в открытое выступление против власти. В октябре 1967 г. на демонстрацию протеста вышли студенты пражских вузов. Ее силовой разгон вызвал критику не только гуманитарной интеллигенции, но и части партийного руководства.

Изменения в партийном руководстве и последовавшие преобразования.

4 января 1968 г. на пленуме ЦК КПЧ от руководства партией отстранили консерватора А.Новотного , сохранившего на некоторое время пост президента. Новым руководителем партии стал сторонник реформ, лидер словацких коммунистов А.Дубчек . В марте пост президент занял герой Второй мировой войны генерал Л.Свобода. Другие руководящие должности также заняли приверженцы изменений в государстве и обществе – парламент возглавил Й.Смрковский, во главе правительства встал О.Черник.

Программа новых властей предполагала дальнейшее сокращение участия государства в экономике, децентрализацию управления и демократизацию общественной жизни. Предполагалась последовательная реабилитация людей, осужденных по политических статьям. Ослаблялась цензура в СМИ, упростилась процедура поездок в капиталистические страны. Чехословакию планировалось преобразовать в федерацию двух республик – Чешской и Словацкой. Наука и культура должны были занять в обществе независимое от государственных органов положение. Задачей, провозглашенной руководством, стало построение «социализма с человеческим лицом».

В марте 1968 г. с фактической отменой цензуры печать захлестнула волна публикаций антикоммунистического содержания. Издательства печатали произведения писателей, открыто ругавших социализм ( М.Кундеры и ряда других). В театрах шли пьесы критиков власти (например, будущего президента В.Гавела ). Возникли открыто некоммунистические общественные организации (Клуб активных беспартийных и д.р.). Создавались новые молодежные организации, на предприятиях возникали объединения нового типа, неподконтрольные партийным органам. Реформаторы усиливали свое влияния и в партийных ячейках на местах.

27 июня 1968 г. писатель Л.Вацулик опубликовал манифест «2000 слов», под которым подписались тысячи людей. Он предлагал снять все препятствия для реформ на местах, требовал полной демократизация, открыто критиковал консервативное крыло КПЧ. Документ вызвал критику в других социалистических странах, его отвергло руководство партии. Однако почти половина местных партийных организаций поддержали манифест. В целом реформы благожелательно воспринимались большинством чехословацкого общества.

Критика шагов чехословацкого руководства в странах ОВД и СЭВ.

Реформы в Чехословакии не предполагали полный разрыв с социализмом. Страна не собиралась выходить из Варшавского договора и СЭВ, не ставила под сомнение важность особых отношений с СССР и другими социалистическими странами. Наиболее критически к происходящему в ЧССР были настроены руководители ГДР В.Ульбрихт и Польши В.Гомулка . В Советском Союзе возникли опасения, что чехословацкие власти не удержат обстановку под контролем, и в итоге европейскому лагерю социализма будет угрожать раскол.

23 марта 1968 г. на совещании представителей коммунистических партий в Дрездене прозвучала критика чехословацких реформ. После этого ЦК КПСС разослал директиву о положении дел в ЧССР, где выражается недовольство стремлением к особому пути строительства социализма. Параллельно в СССР и других социалистических странах приступили к разработке военных мер. Началось планирование операции под кодовым названием «Дунай». В апреле 1968 г. командующий ВДВ генерал В.Ф.Маргелов получил директиву о необходимости готовить высадку десантников на чехословацкой территории, а в случае сопротивления местных военных – подавить его силой.

Тем не менее советское руководство стремилось найти политическое решение. 4 мая 1968 г. в Москве генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев принял чехословацкую делегацию во главе с А.Дубчеком. Советские руководители резко высказались о происходящем в Чехословакии, но чехословацкое руководство не заявило о желании свернуть реформы. 8 мая прошло совещание руководителей СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. В.Ульбрихт, В.Гомулка и глава болгарских коммунистов Т.Живков выступили за самые жесткие меры, руководитель Венгрии Я.Кадар предостерег от силового решения, напомнив о кровавых событиях 1956 г. в собственной стране.

В конце мая 1968 г. руководство Чехословакии дало согласие на ввод подразделений стран ОВД для участия в военных учениях «Шумава», прошедших 20-30 июня 1968 г. В них приняли участие около 16 тысяч военнослужащих. В дальнейшем продолжилась подготовка к военному вторжению в Чехословакию. С 23 июля по 10 августа в СССР, ГДР и Польше прошли тыловые учения «Неман», с 11 августа проходили учения войск ПВО «Небесный щит». Подготовкой к возможному введению войск занимались и войска связи.

В то же время СССР прилагал усилия к политическому решению вопроса. 15 июля 1968 г. руководители коммунистических партий направили открытое письмо ЦК КПЧ. 29 июля – 1 августа 1968 г. в Чиерне-над-Тисой прошли переговоры, в которых участвовали полные составы Политбюро ЦК КПСС и Президиума ЦК КПЧ. Чехословацкая делегация в целом отвергла возможность сворачивания реформ, но член президиума В.Биляк поддержал СССР. Тогда же поступило письмо кандидата в члены президиума ЦУ КПЧ А.Капека с предложением ввести в страну военные подразделения других стран ОВД.

3 августа в Братиславе прошло совещание руководителей шести коммунистических партий, где от А.Дубчека потребовали провести кадровые перестановки в руководстве государства и КПЧ. Тогда же поступило письмо пяти членов президиума ЦК КПЧ (В.Биляка, А.Индры и др.), в котором они просили ввести в страну войска стран-участниц ОВД, чтобы вырвать ЧССР «из лап контрреволюции». Дубчек согласился на проведение кадровых перестановок, но с проведением данного решения в жизнь медлил. И 16 августа 1968 г. Политбюро ЦК КПСС одобрило план введения войск в Чехословакию.

17 августа с Дубчеком встретился венгерский руководитель Я.Кадар, указавший, что ситуация становится критической. Спустя день в Москве прошло совещание глав СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии. На нем согласовали все мероприятия по введению войск, в том числе и получение просьбы о «братской помощи» со стороны ряда членов президиума ЦК КПЧ. Данный довод стал основным в письме на имя президента ЧССР Л.Свободы о мотивах введения войск.

Ввод войск стран-участниц ОВД на территорию Чехословакии.

В ночь с 20 на 21 августа, накануне открытия съезда КПЧ, войска стран ОВД перешли границу Чехословакии в 18 местах. СССР направил 18 мотострелковых, танковых и воздушно-десантных дивизий, 22 авиационных и вертолётных полка (всего порядка 170 тыс. человек). Польша отправила пять пехотных дивизий численность до 40 тыс. военных, ГДР – две дивизии (15 тыс.), Венгрия – мотострелковую дивизию и ряд других подразделений (12,5 тыс. военных), Болгария – два мотострелковых полка и танковый батальон (2164 чел). Командовал группировкой заместитель министра обороны СССР, генерал армии И.Г.Павловский. По приказу президента Л.Свободы армия Чехословакии организованное сопротивление не оказывала.

Подразделения ОВД в течение дня 21 августа заняли ключевые объекты в Праге, Братиславе, Брно и других крупных городах. Местное население встречало приход войск неодобрительно. В разных местах возникали стихийные акции против вторжения. Пришедшим войскам отказывались предоставлять продовольствие и топливо, отмечены случаи смены дорожных знаков. Не обошлось и без отдельных инцидентов. Боевые потери советских войск составили 12 погибших и 25 раненых, небоевые -84 погибших и 62 раненых. По современным оценкам, в ходе вторжения были убиты 108 граждан Чехословакии, свыше 500 получили ранения.

На срочном заседании Президиума ЦК КПЧ большинство его участников осудили вторжение. С похожим заявлением выступили правительство и парламент. А.Дубчек выступил по радио с призывом к согражданам соблюдать спокойствие и отказаться от кровопролития. Министр иностранных дел И.Гаек осудил ввод войск в ходе своего выступления на Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке. Утром 21 августа сотрудники КГБ и местной службы безопасности задержали Дубчека, премьер-министра О.Черника, председателя парламента Й.Смрковского, председателя Национального фронта Ф.Кригеля и ряд других высокопоставленных лиц. Их вывезли на военный аэродром, после чего доставили в Москву для переговоров.

По инициативе пражского городского комитета КПЧ в столичном районе Высочаны на территории одного из заводов начал свою работу XIV чрезвычайный съезд партии. Туда прибыли свыше тысячи делегатов из Чехии – представители Словакии подъехать не успели. Участники съезда выразили поддержку реформам, осудили вторжение и не переизбрали в руководящие органы никого из просоветских политиков. В Братиславе прошел чрезвычайный съезд Коммунистической партии Словакии, созванный вопреки сопротивлению антиреформаторских сил.

Международная реакция.

21 августа 1968 г. последовала международная реакция на протесты. США, Великобритания, Франция выступили в Совете Безопасности ООН с требованием обсудить события в Чехословакии, СССР выступил против. Введение войск осудили руководители таких социалистических стран, как Румыния, Югославия, Албания и Китай. Недовольство действиями Советского Союза выразили представители многих коммунистических партий стран Западной Европы, после чего наметился раскол в мировом коммунистическом движении.

Свертывание реформ и изменения в политической верхушке.

23-26 августа 1968 г. в Москве проходили переговоры руководителей СССР и ЧССР. Первоначально Советский Союз предполагал создать новое рабоче-крестьянское правительство во главе с А.Индрой, но президент Л.Свобода отказался его признать. Данное требование СССР снял, после чего члены чехословацкой делегации подписали документ из 15 пунктов под названием «Программа выхода из кризисной ситуации». Он предполагал отказ от реформ «Пражской весны», отмену решений XIV съезда КПЧ и оставление в Чехословакии советского военного контингента. Протокол отказался подписать только Ф.Кригель.

После переговоров началось сворачивание реформ. Поддержавшие московский документ Л.Свобода и избранный главой коммунистов Словакии Г.Гусак вошли в состав президиума ЦК КПЧ. На пленуме ЦК КПЧ в ноябре 1968 г. приняли резолюцию, осуждающую действия реформаторов. Однако протесты населения продолжались. 16 января 1969 г. студент Я.Палах совершил самосожжение в центре Праги, его похороны вылились в антиправительственную демонстрацию. В марте 1969 г. празднование победы сборной ЧССР по хоккею над командой СССР переросло в антиправительственную демонстрацию и погром представительства «Аэрофлота».

СССР подал официальный протест, и под его влиянием на пленуме ЦК КПЧ в апреле 1969 г. произошла смена власти. Все реформаторы покинули партию, А.Дубчека во главе партии сменил Г.Гусак. Председателем парламента стал А.Индра, правительства – Л.Штроугал. На сентябрьском пленуме ЦК КПЧ отменили все постановления XIV съезда. В 1970 г. прошла чистка партийных рядов, более 20% коммунистов лишились партийного билета. В декабре 1970 г. был принят манифест консервативных сил в партии под названием «Уроки кризисного развития в партии и обществе после XIII съезда КПЧ».

Последствия и итоги.

«Пражская весна» оказалась разгромлена. Демократические преобразования в Чехословакии были свернуты, роль государства в экономике снова увеличилась. Активные противники подавления «Пражской весны» лишились своих постов, работы, некоторые отправились в тюрьмы. В то же время расстрелов и сверхдлительных тюремных заключений для сторонников реформ не предусматривалось. Ряд противников новой власти (например, режиссер М.Форман и писатель М.Кундера) эмигрировали из страны. Единственное существенное изменение, предложенное реформаторами и утвержденное новыми властями, касалось устройства государства. Чехословакия с 1 января 1969 г. стала федерацией двух республик.

Итогом Чехословацкого кризиса 1968 г. стало то, что при помощи внешнего вмешательства у власти еще на 20 лет остались полностью ориентированные на СССР представители КПЧ. В стране оставался советский военный контингент, на международной арене ЧССР полностью поддерживала действия Советского Союза. В дальнейшем массовых антикоммунистических выступлений в Чехословакии не было до 1988 г. Установившаяся в стране форма правления получила название «Режим нормализации». Он сохранялся до 1989 г., когда в результате «Бархатной революции» власть КПЧ, а вместе с ней и социализма, пали.