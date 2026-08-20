ЧЕГДОМЫНСКИЙ МУЗЕЙ
Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей. Открыт 10 сентября 1977 года к 50-летию образования района, имел статус «народный музей».
Музейное собрание Чегдомынского краеведческого музея составляет 9241 единиц основного фонда и 8640 единиц научно-вспомогательного фонда.
В музее ведется научно-методическая и издательская работа.Выпущены сборники «Дорогами испытаний и побед» (о верхнебуреинцах - участниках ВОВ), «Сказки эвенков Верхней Буреи», «Творчество наших земляков», «Тайга шумела вековая», «Страницу военной истории нашей писала и ты, Умальта». Врайонной газете «Рабочее слово» публикуются материалы под рубрикой «Из фондов Чегдомынского краеведческого музея».
Чегдомынский краеведческий музей ведет большую экспозиционно-выставочную работу. Многие годы работает музейный центр «Музей и дети» по специальной краеведческой программе. В центре занимаются дошкольники и учащиеся начальных классов школ поселка Чегдомын.
Иллюстрации:
Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей.