ЧЕГДОМЫНСКИЙ МУЗЕЙ

Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей. Открыт 10 сентября 1977 года к 50-летию образования района, имел статус «народный музей».

Музейное собрание Чегдомынского краеведческого музея составляет 9241 единиц основного фонда и 8640 единиц научно-вспомогательного фонда.

В музее ведется научно-методическая и издательская работа.Выпущены сборники «Дорогами испытаний и побед» (о верхнебуреинцах - участниках ВОВ ), «Сказки эвенков Верхней Буреи», «Творчество наших земляков», «Тайга шумела вековая», «Страницу военной истории нашей писала и ты, Умальта». Врайонной газете «Рабочее слово» публикуются материалы под рубрикой «Из фондов Чегдомынского краеведческого музея».

Чегдомынский краеведческий музей ведет большую экспозиционно-выставочную работу. Многие годы работает музейный центр «Музей и дети» по специальной краеведческой программе. В центре занимаются дошкольники и учащиеся начальных классов школ поселка Чегдомын.

Иллюстрации:

Межпоселенческий Чегдомынский краеведческий музей.