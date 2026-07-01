ЧЕБОТАРЕВ ХАРИТОН АНДРЕЕВИЧ

Путь первого избранного ректора Московского университета

Происходил из простой семьи, его отец был сержантом. Приехал в Москву и поступил в разночинную гимназию при Московском университете, после ее окончания с 1761 по 1764 г. проучился на философском факультете, после чего остался работать при университете в качестве переводчика с латинского и немецкого языков. С 1766 г. его перевели на работу в качестве кустоса, а затем библиотекаря университетской библиотеки, где он прошел все ступени карьеры библиотекаря. С 1767 г. преподавал историю и географию в гимназии, в которой он проучился. С 1775 г. был в различных масонских ложах, достиг высоких ступеней посвящение, играл в них немаловажную роль. С 1776 г. начал преподавать русскую словесность в должности экстраординарного профессора, через два году получил ординарного профессора на кафедре истории (универсальной, российской, древности и геральдики) философского факультета. В 1776 г. выпустил учебное пособие «Географическое методическое описание Российской империи, с надлежащим введением к основательному познанию земного шара и Европы вообще». Чеботарев вместе с Н.П. Барсовым подбирали материалы из русских летописей, которые легли в основу «Записок о русской истории» Екатерины II. Сотрудничал с издателем Н.И. Новиковым , редактировал газету «Московские ведомости». В 1786 г. получил чин надворного советника. Стал первым избранным ректором Московского университета (1803-1805 гг.), ординарный профессор истории, нравоучения и красноречия. При нем принимается Устав Московского университета 1804 г., создаются научные общества. В 1804 г. стал первым председателем Общества истории и древностей российских, немало сделавшего для развития исторической науки в России. В него входили ведущие профессора Московского университета. После оставления должности ректора стал заседателем в правлении Университета. В 1809 г. получил чин статского советника. Во время Отечественной войны 1812 г. , когда в Москвеу вступили французские части, его библиотека полностью сгорела вместе со всеми его рукописями и заметками, от потрясения Чеботарева разбил паралич. Получил звание заслуженного профессора словесности Московского университета, а также стал почетным членом Общества испытателей природы и Общества любителей российской словесности. Похоронен на Ваганьковском кладбище.