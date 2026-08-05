ЧАЙКИН ВАДИМ АФАНАСЬЕВИЧ

Эсер, журналист, политический деятель.

Происхождение и революционная деятельность.

Из мещан, сын журналиста. Первоначальное образование получил самостоятельно. Член ПСР с 1903. Окончил Уфимскую гимназию (1905), получил высшее образование. Был сослан в Якутию, в 1908 бежал. В том же году арестован в Курске как член Боевой организации ПСР. В 1910 г. был арестован в Москве с подложным паспортом, по его прошению ссылка в Якутию заменена Астраханской губернией. Сотрудник газеты «Туркестанский голос» (Андижан).

В ноябре-декабре 1917 г. на IV съезде эсеров был избран в ЦК, возглавил национальную комиссию. Участвовал в разработке проекта федерализации России. Избран в Учредительное собрание.

После разгона Учредительного собрания, выехал из Петрограда. Работал на Украине, Кавказе и в различных городах России по организации спасения Туркестана от голода. В ноябре 1918 г. вышел из ЦК партии эсеров, отказавшись поддержать вооруженную борьбу против большевиков. В феврале-марте 1919 г. расследовал по своей инициативе обстоятельства расстрела английскими интервентами и представителями Закаспийского временного правительства 26 бакинских комиссаров (в ночь на 20 сентября 1918). Подробности расстрела сообщил Чайкину, как члену ЦК ПСР, товарищ по партии рабочий-железнодорожник Ф.А. Фунтиков. Результаты расследования Чайкина, согласно которым партия не имела отношения к расстрелу, опубликовал в прессе, а затем в книге «К истории российской революции» (Москва, 1922, вып. 1), в которой изложил собственную версию.

Арест.

Несмотря на это был арестован в 1920 г., а 24 февраля 1922 г. Президиумом ГПУ был включен в список эсеров, которым в связи с организацией процесса по делу ПСР было предъявлено обвинение в антисоветской деятельности. По обвинению в контрреволюционной деятельности отправлен на поселение в конце 1920-х годов. В 1928 г. арестован и направлен в Орловский политизолятор. Во время Второй мировой войны 11 сентября 1941 г. был расстрелян во время эвакуации арестантов в Медведевском лесу (под Орлом). Реабилитирован в 1990 г.