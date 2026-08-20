ЧАШНИК ИЛЬЯ ГРИГОРЬЕВИЧ

Художник, живописец, график, дизайнер, яркий представитель супрематизма, последователь Казимира Малевича.

Родился 26 июня (13 по старому стилю) 1902 года в г. Люцин в многодетной еврейской семье мелкого торговца и ремесленника. Был младшим из восьми детей. После его рождения семья переехала в Витебск. В 1913 году одиннадцатилетний Чашник вынужден был оставить школу и пошёл работать в оптико-механическую мастерскую, где по 10 часов работал за сверлильными и точильными станками. С 1917 года, когда положение семьи немного улучшилось, он начал посещать витебскую художественную школу Ю. Пэна, учителя М. Шагала.

В 1918 году Чашник уехал в Москву, где поступил в Государственные свободные художественные мастерские на архитектурное отделение, но вскоре вернулся в Витебск. Там в 1919-1922 годах он учился в Народном художественном училище, сначала у Марка Шагала, затем у Лазаря Лисицкого и Казимира Малевича. Встреча с последним стала судьбоносной: вскоре в творчестве Чашника произошел радикальный поворот в направлении супрематизма, идеологом и лидером которого являлся Малевич. Чашник, наряду с Н.М. Суетиным, стал верным учеником Малевича, посвятив всю свою короткую, но очень плодотворную творческую жизнь развитию концепции супрематического искусства. В 1920 году Чашник стал членом авангардного художественного объединения УНОВИС («Утвердители нового искусства»), в рамках которого активно занимался изучением и практическим применением новых идей, предлагаемых Малевичем. В 1920-1922 годах вместе с другими уновисцами Чашник принимает участие в оформлении городской среды Витебска к празднованиям годовщин Великой октябрьской революции и первомайским демонстрациям, создавая авангардно-футуристические вывески, трибуны, трамваи и радикально меняя эстетику провинциального города. Также в 1920-1921 годах Чашник руководил изданием газеты «Уновис. Листок». В 1922 году, параллельно с собственной учебой Илья Чашник вел курс живописной конструкции в Витебском высшем художественно-практическом институте. Работы этого периода: «Вертикальные оси в движении» (1920), «Проект трибуны» (1920), «Красный квадрат УНОВИС» (1921) и др.

В 1922 году Чашник вместе с группой учеников Малевича переехал за своим наставником в Петроград, где работал над проектами в области технического, промышленного и архитектурного дизайна в Государственном институте художественной культуры (Формально-теоретический отдел, 1923-1926), Институте прикладного и декоративного искусства (Экспериментальная лаборатория, 1925-1926), Государственном институте истории искусства (Комитет художественной промышленности, 1926-1927). В эти годы он помогал Малевичу в разработке его объемных пространственно- супрематических композиций - «архитектонов», рамки которых позволяли работать с чистой художественной формой, выявлять законы ее строения и воплощать поэтическую идею архитектурных композиций будущего. Кроме того, Чашник занимался супрематической живописью, исследуя проблему черного цвета и его взаимодействия с другими цветами (работы «Супрематизм» (1923), «Супрематическая композиция» (1923) и др.), разрабатывал дизайн обоев, мебели, тканей, орнаменты которых можно охарактеризовать как минималистические, строгие и рационально-лаконичные по форме и цветовым решениям. Лейтмотив его работ - горизонтальные и крестообразные построения.

В 1923 году Чашник был зачислен в штат Государственного фарфорового завода в Петрограде качестве художника-композитора. К тому моменту на заводе над супрематическими формами и росписями посуды уже работали Малевич и Суетин. За 1923-1925 годах Чашник исполнил множество эскизов беспредметно-орнаментальной росписи разнообразных типов посуды. Фарфор стал для него материалом, в котором он мог наиболее выразительно применить на практике мотивы собственных супрематических концепций. Создавая посуду, Чашник стремился понять законы построения новой для себя формы и ее декоративно-прикладного воплощения. Простые и привычные формы прямоугольника, квадрата, треугольника при переходе на округлые поверхности традиционной посуды приобретали неожиданную выразительность и новую пластическую красоту. После успеха советского авангардного фарфора на международной выставке декоративного искусства в Париже в 1925 году Чашник также работал над экспортными заказами. В отличие от Малевича, который быстро охладел к фарфору, Чашник и Суетин в большей степени реализовали себя в этой области и быстро признанными мировыми лидерами этого вида искусства. Фарфоровые произведения Чашника представлены в музее Санкт-Петербургского фарфорового завода, в Русском музее и Государственном Эрмитаже.

В 1927-1928 годах вместе с Суетиным Чашник работал в качестве художника-полихромиста по раскраске зданий в мастерской Александра Никольского, ища цвет, подходящий новым зданиям, руководствуясь принципами беспредметной живописи.

Илья Чашник, как и многие другие члены УНОВИСа, не подписывал своих работ, сознательно стремясь к анонимности, подчеркивая «средневековый дух единства», царивший в мастерских этого творческого объединения. Чашник принял участие в выставках-отчетах УНОВИСа в Витебске и Москве (1922-1923), в «Выставке картин петроградских художников всех направлений за 1918—1923 гг.» (1923), Международной выставке декоративного искусства в Париже (1925), выставке «Плакат и реклама после Октября» (1926).

4 марта 1929 году в Ленинграде Илья Чашник скоропостижно скончался от перитонита после перенесенной операции по удалению аппендицита.

Его женой была Цецилия Юрьевна Чашник (урождённая Городнева), их сын - Илья Ильич Чашник был женат на дочери его друга и соратника Н. Суетина - Нине Николаевне Суетиной.