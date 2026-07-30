ЧАРЫКОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Российский дипломат, действительный статский советник, сенатор, товарищ министра иностранных дел и чрезвычайный полномочный посол в Турции.

Происходил из старинной дворянской семье, имевшей, как многие фамилии русской знати, тюркское происхождение.

Дипломатическая служба.

Выпускник Императорского Александровского (б. Царскосельского) лицея (1875 г.), он вначале стажировался в Московском Главном архиве МИДа, где на всю жизнь приобрел вкус к выявлению и публикации редких исторических материалов и документов. В 1876 г. по распоряжению канцлера князя А.М. Горчакова начинающий дипломат был «причислен» к петербургской канцелярии МИДа, но его пребывание здесь вскоре на время прервала русско-турецкая война 1877-1878 гг. Вольноопределяющийся Лейб-гвардии Гусарского полка, Чарыков с честью прошел Балканский поход, был тяжело ранен и «за отличие в бою» без сдачи экзаменов произведен в офицеры. После нескольких лет петербургской службы последовало назначение его чиновником «по дипломатической части» при генерал-губернаторе Туркестана, но фактически он даже не вступил в эту должность. Проявив себя «с самой похвальной стороны» в Мервской экспедиции 1885 г., по личному выбору императора Александра III Николай Валерианович стал первым главой Императорского Политического Агентства в вассальной от России Бухаре (1886-1890 гг.). Вслед за успешными дипломатическими миссиями в Турции, Болгарии и Германии важным этапом в службе Чарыкова явился ответственный пост министра-резидента при папском дворе (1897-1900 гг.). В начале ХХ столетия Николай Валерианович возглавлял русские посольства в Сербии (1900-1905 гг.) и Нидерландах (1905-1907 гг.).

Пик карьеры.

В 1907 г. гофмейстер Чарыков снова в Петербурге, где, заняв должность товарища министра иностранных дел, старался вписаться в сложившийся после первой русской революции режима «третьеиюньской монархии». В петербургских салонах и высшем свете он котировался тогда, как один из наиболее реальных кандидатов на замещение в перспективе места главы внешнеполитического ведомства империи. Но последующий ход событий принял иной оборот. Заметную роль, видимо, сыграли, с одной стороны, необходимость обновить руководство императорским посольством в Стамбуле, где после начала Младотурецкой революции 1908 г. условия для деятельности русской дипломатии резко усложнились, с другой – несомненное желание премьера Столыпина «устроить карьеру» своего свояка С.Д. Сазонова (они были женаты на родных сестрах Анне и Ольге Нейдгардт). Итогом очередного раунда бесконечной российской борьбы за «кресло наверху» явилась смена состава в руководстве МИДа – Сазонов стал сначала товарищем министра, а с 1910 г. и министром иностранных дел, Чарыков же летом 1909 г. оставил Петербург и возглавил русское посольство в Турции.

Уход с дипломатической службы.

В 1911-1912 гг. Чарыков по собственной инициативе предпринял шаги с целью разрешения вопроса над контролем черноморских проливов в пользу России, но смелый «демарш» Николая Валериановича закончился полной неудачей, в марте 1912 г. он был отозван из Константинополя, и его дипломатическая карьера была бесповоротно сломлена. По словам П.Н. Милюкова, царские власти, пожертвовав своим послом в Турции и стараясь как-то соблюсти внешние приличия, обосновали отъезд Чарыкова в Россию его назначением в сенаторы. В Константинополь Николай Валерианович снова вернулся уже эмигрантом после революции 1917 г., здесь же он провел последние годы своей жизни и скончался в 1930 г.