ЧАРУШИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

Советский художник-график, скульптор, писатель.

Биография и творчество

Родился осенью 1901 года в Вятке. Отец Иван Аполлонович был главным губернским архитектором. Он научил сына рисовать, и под его руководством Евгений увлекся этим занятием. Там же, в Вятке, годом раньше родился будущий художник Юрий Алексеевич Васнецов. Евгений дружил с ним с детства и в течение всей жизни.

После окончания средней школы в 1918 году юношу призвали в армию. В 1922 году он вернулся в Вятку, затем отправился в Петербург, где поступил на живописный факультет Академии художеств . Среди его преподавателей были художники Карев , Савинов. С 1927 года, по окончании обучения во ВХУТЕИНЕ, Чарушин работал в Детском отделе Госиздата. Его художественный редактор В.В. Лебедев как раз занимался вопросом издания детской книги нового типа - с красочными, познавательными, высокохудожественными иллюстрациями. Лебедев помог Чарушину выработать собственный художественный стиль. Первая книга, которую иллюстрировал художник, был рассказ В. Бианки “Мурзук”.

В 1930 году под влиянием и руководством С.Я. Маршака (книги которого также иллюстрировал Евгений) Чарушин начал писать собственные книги для детей. Главным образом, это были рассказы о животных. Чарушин стремился передать детям уважительное отношение к природе, любовь к ней, а также преследовал и познавательные цели. Свои рассказы он иллюстрировал сам. Среди них можно назвать, например, “Волчишко и другие”, “Птенцы”, “Цыплячий город”, “Джунгли - птичий рай”, “Кот Епифан” и другие. В качестве писателя и художника Чарушин тесно сотрудничал с журналом “Чиж”, а также продолжал иллюстрировать книги других писателей - Маршака, Пришвина , Бианки.

Книги Евгения Чарушина переводились на языки народов СССР, так что они становились доступны для детей всей страны. Кроме того, некоторые из них переводили и на европейские языки. Произведения Евгения Ивановича - книги, иллюстрации, эстампы, фарфоровые скульптуры - были представлены на международных выставках в Париже, Лондоне, Софии.

Когда началась Великая Отечественная война , Чарушин эвакуировался из Ленинграда в Киров. Там он сотрудничал с Кировским театром драмы (оформлял спектакли), рисовал плакаты, писал картины на сюжеты жизни партизан. В Ленинград он вернулся в 1945 году. В этом городе он прожил до конца жизни. Продолжал иллюстрировать книги, создавать фарфоровые скульптуры, создал серию эстампов с изображениями животных.

Скончался в 1965 году, похоронен на Богословском кладбище.