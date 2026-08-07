ЧАРТОРЫЙСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Окончил Владимирскую Киевскую военную гимназию. 10.8.1873 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 4.8.1875 окончил училище и произведен в прапорщики с назначением в 19-ю артиллерийскую бригаду. 9.12.1876 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 26.12.1877 произведен в поручики. 18.12.1880 произведен в штабс-капитаны. В 1882 г. окончил Александровскую военно-юридическую академию по 1-му разряду. 25.4.1882 произведен в капитаны. 4.6.1882 переведен в военно-судное ведомство. 15.10.1882 назначен военным следователем Харьковского военного округа. 30.8.1885 произведен в подполковники. 16.12.1886 назначен помощником военного прокурора Петербургского военно-окружного суда. 30.08.1890 произведен в полковники. 29.11.1894 назначен помощником начальника отделения Главного военно-судного управления. 29.9.1896 назначен чиновником для особых поручений при Главном военно-судном управлении. 23.8.1897 назначен начальником отделения Главного военно-судного управления (-02.10.1902). 9.4.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 2.10.1902 назначен в распоряжение великого князя Михаила Александровича. 2.4.1906 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 3.9.1914 назначен сенатором. 6.12.1914 произведен в генералы от артиллерии за отличие по службе. Убит толпой матросов во время Февральской революции.

Жена: дочь титулярного советника Екатерина Даниловна (урожденная Извозчикова). Дети: Елена (р. 12.7.1880), Ирина (р. 13.3.1883), Нина (р. 17.5.1893).