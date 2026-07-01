ЧАПЛИН ЧАРЛИ

Выдающийся английский актер, режиссер, сценарист, монтажер, продюсер, композитор. Обладатель кинопремии «Оскар».

Детство и юность

Чарли родился в 8 часов вечера 16 апреля 1889 г. в семье Чарльза Спенсера Чаплина ст. и Ханны Чаплин (сценический псевдоним – Лили Герли). Оба родителя были популярными артистами мюзик-холла. Чарли рос в творческой среде, окруженный актерами и музыкантами – друзьями семьи. Отец будущего режиссера, Чарльз Спенсер ст., был довольно известным певцом, выступавшим в театрах Лондона и Нью-Йорка. Лили Герли также выступала с певческими и танцевальными номерами. В 1894 г. пятилетний Чарли впервые выступил на сцене мюзик-холла – его мать не смогла исполнить песню, и вместо нее публику развлекал маленький Чаплин. Вскоре Лили Герли пришлось оставить театральную карьеру, расстроились и ее отношения с отцом Чарли. В 1896 г. она была помещена на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Чарли и его старший сводный по материнской линии брат Сидни на некоторое время переехали к Чаплину ст., в то время жившему отдельно с новой женой и младшим сыном. В 1898 г. Чарли поступил в танцевальную труппу «Восемь ланкаширских парней», в составе которой выступал до 1901 г. 9 мая 1901 г. в госпитале св. Фомы в возрасте 37 лет умер Чаплин ст. Чарли, вынужденно заботясь о себе и больной матери, оставил на некоторое время творчество и стал подрабатывать. Он был продавцом газет, помощником врача, работал в типографии – но все эти заработки были кратковременны и малодоходны.

В 1903 г. Чарли получил «первую серьезную» роль в театре, играя роль посыльного Билли в постановке «Шерлок Холмс». Нельзя не отметить, что свой текст Чаплин заучивал на слух, т.к. был малограмотным и не мог прочитать его с листа. В последующие годы Чарли играл различные роли в варьете, расширив свой репертуар благодаря умению играть на скрипке.

Поворотным моментом в биографии Чаплина стал 1908 г., когда он получил место актера на предприятии Фреда Карно, готовившем отдельные номера для мюзик-холлов. Задействованный практически во всех постановках, Чарли в составе труппы Карно отправился на гастроли в США, где провел два года (1910-1912). В результате он принял решение остаться за океаном. По счастливой случайности вскоре во время одного из выступлений его заметил продюсер Мак Сеннет, который предложил Чаплину контракт со своей студией «Кистоун». Стороны подписали соглашение 23 сентября 1913 г.

Рождение бродяги Чарли

Несмотря на первый неудачный опыт киносъемок с Чаплином, со временем Мак Сеннет, как и американский зритель рассмотрели в Чаплине настоящую звезду. Отказавшись от методик актерской игры, принятых в среде сотрудников «Кистоун», Чарли постепенно начал вырабатывать свой собственный стиль. В образ нагловатого ловеласа «Чейса» из первых фильмов, спродюсированных Сеннетом, постепенно Чаплин добавлял все больше лиричности и человеческой теплоты. Очень скоро «Чейс» стал маленьким бродягой Чарли, образом, столь полюбившемуся зрителю во всем мире. Впервые Чаплин использовал новое амплуа в ленте «Детские автомобильные гонки», вышедшей на экраны в феврале 1914 г. Сам Чарли вспоминал о работе над образом: «По пути в костюмерную я мгновенно решил надеть широченные штаны, которые сидели бы на мне мешком, непомерно большие башмаки и котелок, а в руки взять тросточку. Мне хотелось, чтобы в моём костюме всё было противоречиво: мешковатые штаны и слишком узкая визитка, котелок, который был мне маловат, и огромные башмаки. Я не сразу решил, буду ли я старым или молодым, но, вспомнив, что Сеннет счёл меня слишком молодым, наклеил себе маленькие усики, которые, по моему мнению, должны были делать меня старше, не скрывая при этом моей мимики. Одеваясь, я ещё не думал о том, какой характер должен скрываться за этой внешностью, но как только я был готов, костюм и грим подсказали мне образ. Я его почувствовал, и, когда я вернулся в павильон, мой персонаж уже родился».

Становление

В 1914 г. Чаплин впервые самостоятельно снял немой фильм, выступив в роли актера, сценариста и режиссера. Дебютом стала кинолента «Застигнутый дождем». Тогда же он снялся в первой в истории полнометражной кинокомедии «Прерванный роман Тилли». За 1914 г. Чаплин снялся в 35 фильмах «Кистоун». С 1915 г. Чарли начал сотрудничество с разными киностудиями, и постепенно его заработки значительно выросли (150 долларов в неделю у «Кистоун» в 1914 г. против 1250 долларов в неделю у «Эссеней Филм», 10000 долларов в неделю в 1916-1917 гг. у «Мьючуэл Филм»). Наконец, в 1917 г. он заключил контракт на один миллион долларов с кинокомпанией «Ферст Нэшнл», став самым высокооплачиваемым актером. В 1922 г. Чаплин построил дом в Беверли-Хиллз, оснащенный в числе прочего кинозалом и органом.

В 1919 г. совместно с Мэри Пикфорд, Дэвидом У. Гриффитом и Дугласом Фэрбэнксом Чаплин основал собственную кинокомпанию «Юнайтед Артистс». Это дало молодым артистам возможность создавать независимое от диктата продюсеров кино. Все выпущенные компанией киноленты с Чарли были полнометражными. Первой стала лента «Парижанка» (1923), но наибольшей успех имели фильмы «Золотая лихорадка» (1925) и «Цирк» (1928). В 1931 г. на экраны вышли «Огни большого города», где Чаплин попробовал себя также в роли монтажера и композитора.

Еще в своем первом фильме, созданном «Юнайтед Артистс», Чаплин отошел от комедийной тематики, сделав акцент на психологической драме. Созданные им киноленты в 1920-х и 1930-х стали своеобразным сплавом комичности и социально-бытового трагизма, обнажая перед зрителем психологию человека, отвергнутого жестким обществом. Несмотря на то, что звуковое кино появилось в 1927 г., Чаплин все эти годы отдавал предпочтение немым фильмам, обыгрывая отсутствие звука философичной природой своих работ. В 1929 г. актер был удостоен почетного «Оскара».

В 1930-е американское правительство, настороженное теплым приемом Чаплина в Европе и его активной социально-политической позицией, выраженной фильмом «Новые времена» (1936), начало собирать на Чаплина досье. После выхода в 1940 г. на экраны ленты «Великий диктатор», ставшей манифестом антифашизма, было инициировано расследование его антиамериканской деятельности. Пресса вторила правительству – журнал «Нью-Йорк Таймс» писал, что «Чаплин тыкал в зрителей коммунистическим пальцем».

Чаплин оказался в числе десятка голливудских деятелей, подозревавшихся в связях с коммунистами. Во время работы над очередной кинолентой «Месье Верду» Чарли был вызван в Вашингтон на слушание комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Озвученное им в прессе намерение явиться на заседание в образе бродяги, вероятно, повлияло на то, что слушание так и не состоялось. Однако в 1943 г. против Чаплина был возбужден иной процесс – Чарли обвинили в нарушении закона Манна. Иск подала актриса Джоан Берри, требовавшая признать актера отцом ее ребенка. Несмотря на проведенную экспертизу, показавшую отрицательный результат, суд встал на сторону Берри и обязал Чаплина выплачивать пособие на ребенка. Слушания по этому процессу затянулись на несколько лет, повлияв на скорость работы Чарли над новыми проектами.

Выпущенный в 1947 г. «Месье Верду» сначала был запрещен цензурой, но после перемонтажа все-таки допущен в кинотеатры. Его показ проходил в условиях бойкота и массы критических высказываний в прессе, носивших оголтелый обвинительный характер: «Чарли – попутчик красных!». Однако в профессиональной среде фильм был воспринят более благоприятно – его даже номинировали на «Оскар».

В 1952 г. Чаплин решил совершить короткую поездку в Англию в рамках промо-тура своего нового фильма «Огни рампы». Власти США выдали Чарли выездную иммиграционную визу, однако когда актер находился на пути в Европу, сообщили ему, что в обратном въезде в страну ему отказано. Условием возвращения в США было участие в расследовании комиссии, выдвинувшей Чаплину ряд обвинений политического характера. Режиссер предпочел остаться в Европе. Там он был вынужден спродюсировать свой первый европейский фильм – «Король в Нью-Йорке», получивший смешанные отзывы критиков.

В 1964 г. Чаплин выпустил мемуары «Моя биография», над которой работал с 1957 г. Книга стала бестселлером, несмотря на то, что актер сконцентрировал свое повествование на ранней биографии и личной жизни, практически обходя вниманием кинокарьеру.

В 1960-е здоровье Чаплина значительно ухудшилось, однако он продолжал работать над новым проектом – фильмом «Графиня из Гонконга», увидевшим свет в 1967 г. В 1972 г. Чаплин впервые за 20 лет вернулся в США, чтобы принять почетную награду Американской киноакадемии.

Скончался 25 декабря 1977 г. во сне на 88-году жизни.

Личная жизнь

Чарли Чаплин был женат 4 раза, у него было 12 детей. Самой известной из его наследников является ставшая актрисой дочь Джеральдин Чаплин, родившаяся в браке с Уной О`Нил.