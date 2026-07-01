ЧАПЕК ЙОЗЕФ

Чешский художник, график, иллюстратор, писатель. Старший брат и соавтор писателя Карела Чапека (1890-1938).

Ранние годы. Становление

Родился 23 марта 1887 г. в городе Гронов на северо-востоке исторической области Богемия в семье врача Антонина Чапека и его жены Божены. Был вторым ребенком в семье: старшей была сестра Елена. В 1890 г. семья переехала в город Упице, где Йозеф посещал начальную (1892–1897) и среднюю (1897–1900) школы. Затем он учился в двухлетнем немецком ткацком училище в чешском городе Врхлаби. Окончив его в 1903 г., Йозеф Чапек год проработал на заводе в Упице. С 1904 г. он начал постоянно жить в Праге, поступив в местную школу прикладного искусства.

В 1910 г. Чапек в Праге познакомился со своей будущей женой Ярмилой Поспишиловой, вскоре после чего поехал учиться живописи в парижскую академию Коларосси. Вместо запланированных трех лет он проучился там меньше года, после чего вернулся в Прагу, чтобы быть рядом со своей избранницей. Однако, времени, проведенного в Париже, было достаточно, чтобы ознакомиться с новейшими тенденциями в изобразительном искусстве того времени, в частности, с кубизмом . Этот стиль стал главенствующим в раннем творчестве Йозефа Чапека. В Париже его также посетил брат Карел, с которым они всегда были очень близки. Там они создали свое первое совместное произведение – пьесу «Разбойник», опубликованную в значительно переработанном виде много позже.

Творчество

В 1911 г. братья вернулись в Прагу. В это время чешская художественная и литературная жизнь бурлила. Прежние художественные объединения и направления становились неактуальными, им на смену приходили новые. Так, в 1911 г. ряд молодых художников, в том числе и братья Чапеки, покинули самое крупное чешское художественное общество «Манес» и основали «Группу художников» (Skupina výtvarných umělců), будущий центр чешского кубизма . У «Группы» был и собственный печатный орган: «Художественный ежемесячник» (Umělecký měsíčník), редактором которого стал Йозеф Чапек. Впервые работы Й. Чапека экспонировались на коллективной выставке «Группы художников» в 1912 г. в Праге: это «Девушка с шитьем» или «Служанка» и «Мать, причесывающая ребенка» (обе 1911). На второй выставке объединения он представил уже пять своих работ: «Порт в Марселе», «Предместье (Марсель)», «Фабрика», «Пейзаж с костёлом» (1912). Эти и другие картины данного периода выполнены под сильным влиянием картин Пикассо и Сезанна .

Сотрудничество с «Группой художников» продлилось недолго. Уже в 1912 г. братья Чапеки вновь вступили в «Манес». Йозеф Чапек продолжил редакторскую работу, на этот раз в журнале «Вольне смеры» (Volné směry). Здесь он опубликовал свое программное эссе «Творческая природа современности», в котором выразил свое мнение не только о современном искусстве, но и о самой сути художественного творчества. В 1910-е гг. Й. Чапек опубликовал целый ряд теоретических статей, в которых попытался сформулировать основные принципы «нового искусства» и его понимание пространства, композиции, художественной символики, поднимал вопросы философии и эстетики искусства, формулировал свое отношение к многочисленным «измам»: импрессионизму, футуризму, кубизму, фовизму и мн.др. Йозеф Чапек трудился в различных изданиях в качестве редактора до самой смерти. В 1918 г. он стал редактором газеты «Народни листы» («Národní listy»), в 1918–1920 гг. - журнала «Nebojsa». С 1921 и по 1939 гг. он был редактором и художественным критиком еженедельника «Лидове новины» («Lidové noviny»).

В 1913 г. на выставке общества «Манес» художник выставил 8 кубистических работ. В 1918 г. он вместе с несколькими членами общества «Упрямых» организовал в Праге выставку «И всё же!» («A přece!»), на которой представил более 30 работ и литографий. В картинах этого периода сочетались элементы синтетического и аналитического кубизма: «Новостройка», «Гармонист», «Шарманщик», «Пьющий» (все 1913), «Мужская голова в шляпе» (1914), «Шут», «Страх» (обе 1915), «Mr. Myself» (1920). Отдельное место в его живописи занимает целая серия женских образов, сочетающих в себе заостренность кубистических элементов и округлые плавные линии: «Девушка в красной шляпке» (1915), «Девушка в рубашке», «Женская голова» (обе 1916), «Сидящая женщина» (1917), «Танцовщица», «Нищенка с ребенком» (обе 1918), «Вдова» (1920).

В 1919 г., после 9 лет знакомства Йозеф Чапек женился на Ярмиле Поспишиловой, а в 1923 г. родилась их единственная дочь Алена. Она вдохновила отца на создание известной многим поколениям детей книги «Рассказы про пёсика и кошечку» (1929), которую он сам и проиллюстрировал. Дети появляются и на картинах Й. Чапека: «Дети в саду» (1928), «Мальчик с улицы» (1930), «Девочка» (1931, 1933) и др. В 1924 г. в Рудольфинуме прошла первая персональная выставка работ Йозефа Чапека, где их было представлено несколько сотен, в т.ч. более 100 живописных полотен.

Литературное творчество Йозефа Чапека всегда находилось в тени таланта его брата Карела. Однако, свои первые произведения братья создавали вместе. Это пьеса «Роковая любовная игра» (1911), сборники рассказов «Сияющие глубины» (1916) и «Сад Краконоша» (1918). Затем совместно были написаны пьесы «Из жизни насекомых» (1921) и «Адам создатель» (1927). Первое самостоятельное произведение Й. Чапека – сборник новелл «Лелио» (1917). Позже вышла книга «Самое скромное искусство» (1920).

Йозеф иллюстрирует книги своего брата Карела («Итальянские письма», «О самых близких вещах»), делает к ним обложки и здесь добивается почти плакатного лаконизма.

Он иллюстрирует и собственную книжку «Истории о песике и кошечке» и книжку Карела Чапека «Сказки». В 1930 г. было опубликовано одно из лучших литературных произведений Йозефа Чапека – новелла «Тень папоротника».

В 1930-е гг. его творчество приобретает заметный антифашистский характер. Реагируя на приход Гитлера к власти, Чапек создает серии рисунков «В тени фашизма», «Сапоги диктатора» (1937).

1 сентября 1939 г. Йозеф Чапек был арестован гестапо, 9 сентября – переведен в концлагерь Дахау, 26 сентября – в Бухенвальд. Там он был направлен в художественную мастерскую, где был обязан писать родословные для членов СС. 26 июня 1942 г. Йозеф Чапек был переведен в концлагерь Заксенхаузен, в 1945 г. – в Берген-Бельзен, где он и умер. Точная дата смерти неизвестна. Согласно свидетельствам очевидцев, это произошло около 15 апреля 1945 г., незадолго до освобождения лагеря.