ЧАПЕК КАРЕЛ

Чешский писатель, журналист, драматург. Младший брат художника и писателя Йозефа Чапека (1887-1945).

Становление

Родился 9 января 1890 г. в деревне Мале-Сватонёвице близ города Трутнов на северо-востоке исторической области Богемия в семье врача Антонина Чапека и его жены Божены. Был третьим ребенком в семье: самой старшей была сестра Елена. Когда Карелу было 6 месяцев, семья переехала в город Упице, где он закончил начальную школу. По ее окончании братья переехали в Градец-Кралове, где Карел учился в гимназии в 1901-1905 гг., откуда был исключен за участие в студенческом кружке. Гимназию он закончил в 1909 г. в Праге и поступил на философский факультет Карлова университета (окончил в 1915 г.). 1910-1911 гг. он провел в путешествии по Европе, жил в Берлине и Париже вместе с братом Йозефом. Там он, последовав примеру брата, увлекся кубизмом, делал попытки рисовать и изучал изобразительное искусство.

Первые литературные произведения он создал вместе с братом: пьеса «Роковая любовная игра» (1911), сборники рассказов «Сияющие глубины» (1916) и «Сад Краконоша» (1918). Во многом на его мировоззрение повлиял старший брат, теоретик искусства, изучавший эстетику экспрессионизма и прагматизма. Кроме того, Карел Чапек находился под сильным влиянием научно-технической революции. Во многих своих работах он выражал обеспокоенность тем, что одна техника получит власть над человеком.

В годы Первой мировой войны Чапек не был призван в армию по состоянию здоровья, работал гувернером. В 1917 г. начал сотрудничество с газетой «Народни листы» («Národní listy») в качестве художественного и литературного критика, с 1918 г. также работал в газете «Nebojsa». В 1921 г. покинул обе редакции и стал культурным и политическим обозревателем в газете «Лидове новины» («Lidové noviny»), где проработал практически до самой смерти, написал множество фельетонов и статей, касающихся актуальной политической повестки. С 1921 по 1923 гг. он был драматургом и режиссером пражского театра на Виноградах. С 1925 по 1933 гг. занимал должность первого председателя чехословацкого отделения ПЕН-клуба.

Его журналистская и литературная деятельность обогащали друг друга. Опыт работы в газете давал творческие импульсы для создания пьес и других произведений, влиял на их внутреннюю организацию, язык, стиль, выражение и форму. Так, типичным для его произведений было использование обширного словарного запаса, необычных слов, терминов из различных областей жизни.

Дальнейшее творчество

В 1921 г. вышла в свет фантастическая пьеса Чапека «R.U.R.» - антиутопическая работа о плохом дне на фабрике, населенной разумными андроидами. Это был первый международный успех писателя. Уже год спустя антиутопия была переведена на английский язык и исполнялась на сценах Англии и Америки, а Чапек стал самым популярным в мире чешским автором. В этой пьесе было впервые использовано слово «робот», придуманное старшим братом писателя Йозефом Чапеком.

В 1923-1924 гг. Карел Чапек совершил путешествия в Италию и Англию. Там он встретился с писателями Г. Уэллсом и Б. Шоу . Вскоре после поездок были изданы книги заметок о путешествиях «Итальянские письма» (1923) и «Английские письма» (1924). Кроме того, в 1929 г. Чапек посетил Испанию, в 1931 г. – Голландию, а в 1936-м – скандинавские страны, о чем были написаны шутливые путевые дневники «Поездка в Испанию» (1930), «Открытки из Голландии» (1932) и «Дорога на север» (1936). В 1935 г. Карел Чапек женился на актрисе Ольге Шайнпфлюговой, с которой много лет был знаком после встречи в театре на Виноградах.

Самыми продуктивным периодом творчества Чапека были межвоенные годы независимой Чехословакии. Он был одним из первых писателей-фантастов, задолго до того, как научная фантастика получила широкое признание как отдельный жанр. В 1922 г. вышел его первый роман ««Фабрика Абсолюта», затем - «Кракатит» (1924), где поднимались проблемы опасности дегуманизирующих тенденций цивилизации. В 1930-е гг. вышла в свет трилогия романов Чапека: «Гордубал» (1933), «Метеор» (1934), «Обыкновенная жизнь» (1934), затем – самый популярный его роман «Война с саламандрами» (1936). В конце жизни он написал еще два романа: роман о шахтерах «Первая спасательная» (1937) и «Жизнь и творчество композитора Фолтына» (1939). Кроме того, активно выпускались и ставились пьесы Чапека: «Из жизни насекомых» (1921), «Средство Макропулоса» (1922), «Белая болезнь» (1937), «Мать» (1938). До сих пор одной из самых любимых в Чехии книг является его книга-история с любительскими фотографиями «Дашенька, или жизнь щенка» (1932). С 1932 по 1938 гг. Карел Чапек был семь раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе.

Будучи фантастом и создавая вымышленные миры, Чапек чрезвычайно точно описывал окружающую его действительность, реагировал на политическую и социальную обстановку в Европе. Во многих его произведениях обсуждаются и ныне актуальные этические аспекты промышленных изобретений и процессов, таких как массовое производство, ядерное оружие, искусственный интеллект. Чапек открыто выражал свой страх перед грядущими социальными катастрофами, диктатурой, насилием, человеческой глупостью, неограниченной властью корпораций и жадностью. С 1930-х гг. его произведения носили ярко выраженный антифашистский и антимилитаристский характер.

Гестапо планировало его арест, однако, арестовывать его пришли уже после смерти, очевидно, не зная об этом событии. В декабре 1938 г. Чапек принес легкий грипп, к которому прибавились пневмония и воспаление почек. Он умер 25 декабря 1938 г., за несколько месяцев до того, как нацистская Германия оккупировала Чехию и Моравию.