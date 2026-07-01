ЧАПЕК-ХОД КАРЕЛ МАТЕЙ

Чешский писатель, журналист, драматург.

Был одним из самых заметных авторов начала ХХ в., писавших в жанре реалистического и натуралистического романа и новеллы. Талант рассказчика, детальное знание образа жизни различных социальных слоев и представителей многих профессий, способность найти серьезный социальный или психологический конфликт и приметить типаж его носителя – все это отличало его прозу.

Журналист

К.М. Чапек-Ход родился 21 февраля 1860 г. в городе Домажлице, центре этнографической области Ходско на западе Чехии. Был средним из трех сыновей в семье. Его отцом был Ян Чапек, матерью – Йозефа Якубшова. В начале ХХ в. писатель добавил к своей фамилии приставку «Ход», дабы его различали с другим знаменитым чешским литератором – Карелом Чапеком .

Чапек-Ход окончил гимназию в родном городе, после чего поступил на юридический факультет Пражского университета. Однако журналистика интересовала его гораздо сильнее учебы, и он сконцентрировался на работе редактором поначалу (1884-1888 гг.) в издании «Нашинец» из моравского города Оломоуц, затем он вернулся в Прагу для работы в «Гласе народа» (1888-1890), «Народной политике» (1890-1900) и «Народних листу». Все эти газеты имели весьма консервативную политическую окраску. В редакции «Народних листу» Чапек-Ход проработал почти 25 лет, с 1900 г. по 1925 гг.

Основной его специализацией была полемическая рубрика в различных отраслях, будь то события из мира культуры, театра, литературы или политики. Проводя в прессе острые полемики, он зачастую тем самым начинал серьезные политические и журналистские противостояния. Кроме того, Чапек-Ход часто писал передовицы на самые актуальные темы, а также был культурным обозревателем в мюнхенском издании «Die Kunst». Благодаря разнообразной тематике своей журналистской работы он познакомился с широким спектром проблем чешской политической и культурной жизни.

Писатель

Свои первые опыты в качестве литератора К.М. Чапек-Ход публиковал в литературных журналах «Светозор», «Злата Прага», «Кветы», «Люмир» и др. Свою первую книгу «Рассказы» («Povídky») он издал в 1892 г. На раннем этапе своей литературной работы он настойчиво, но не всегда успешно искал собственный почерк. Чапек-Ход писал совершенно разнородную прозу: реалистические зарисовки, жанровые сценки из пражской жизни, «юморески в старом стиле», гротески, сказки. Как правило, это были описания обыденной жизни Праги или небольшого городка, интерес которым придавали своеобразные детали, например, персонажи с комичной или необычной внешностью. Такой жанр не был уникальным для чешской литературы того времени и Чапек-Ход мало выделялся на фоне своих современников.

Вторая книга писателя «Самый западный славянин» («Nejzápadnější Slovan», 1893) – роман в трех частях (романтическая, реалистическая и натуралистическая) – уже более сложная проза, где автор стремится дойти до самой сути человеческой судьбы, понять, как можно стряхнуть все иллюзии с действительности и с помощью прозы исследовать реальность как таковую.

Вершиной этого этапа творческой жизни автора стал роман «Кашпар Лен – мститель» (1908). Это произведение поставило своего создателя в один ряд с самыми выдающимися чешскими романистами того времени. История каменщика Лена, примитивного и ведомого лишь инстинктами мстителя-убийцы, рассказана двумя способами. В первой части - с точки зрения каменщика, который решает убить своего хозяина лавочника за то, что тот соблазнил дочь его приятеля, зная, что негодяй уйдет от правосудия. Вторая же часть – сухой рассказ о судебном процессе над Кашпаром Леном, окончившимся его смертью. В этом произведении Чапек-Ход стремится показать контраст между внутренним миром героя, его мотивировками и моральными установками, и внешним миром, имеющим право судить человека, не понимая его и не зная, что в действительности двигало им.

Стоит также отметить такие романы автора как «Antonín Vondrejc» (1917), где показан мир пражской художественной и журналистской интеллигенции, «Трибуна» (1918), где показаны истории членов семьи промышленника и отсталость мещанства, противящегося техническому прогрессу и интересующемуся лишь собственной прибылью. «Vilém Rozkoč» (1923) и «Řešany» (1927) представляют собой дилогию о судьбе пролетарского скульптора, потерпевшего фиаско в своей профессии, ставшего легионером на фронтах Первой мировой , но возродившегося как художник по возвращении к мирной жизни и нашедшего любовь в провинциальном местечке.

Мир, показанный в романах Чапек-Хода – это мир человеческих судеб, детерминированных окружением и происхождением, подвергающихся непредвиденным случайностям судьбы, мимолетным страстям, подчас меняющих персонажей до полных противоположностей. Писатель конструировал свои романы как монографические изображения определенного типа человека, либо как череду параллельных друг другу сюжетных линий, целью которых было зафиксировать взгляды и взаимоотношения представителей противоположных социальных слоев или психотипов.

До самой смерти Чапек-Ход был активным прозаиком и публицистом, выпуская романы, рассказы и полемические статьи. Писатель умер в Праге 3 ноября 1927 г.