ЧААДАЕВ ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ

Русский философ, публицист. Автор знаменитых «Философических писем» (1829-1831), за написание которых был официально объявлен сумасшедшим (1836).

Принадлежал к старинному дворянскому роду. Отец – Яков Петрович Чаадаев.

Рано остался сиротой, вместе с братом Михаилом воспитывался теткой по матери княжной А.М. Щербатовой, сестрой известного историка князя М.М. Щербатова. Князь Д.М. Щербатов стал опекуном мальчиков. Чаадаев получил хорошее домашнее образование . В 1807-1811 годах слушал лекции в Московском университете. Здесь он познакомился с будущими декабристами И.Д. Якушкиным и Н.И. Тургеневым. В 1811 году переехал в Петербург.

В мае 1812 года Чаадаев вместе с братом поступил лейб-прапорщикам в Семеновский полк . В 1813 году Петра Яковлевича перевели в Ахтырский гусарский полк. Участвовал в Отечественной войне 1812 года , сражался в Бородинской битве , участвовал в заграничных походах русской армии 1813-1814 годов . Во время них сражался под Лейпцигом и Парижем. Чаадаев стал кавалером ордена Св. Анны и прусского Кульмского креста.

В 1816 году он перешел в лейб-гвардии гусарский полк, расквартированный в Царском селе. Здесь он познакомился с А.С. Пушкиным . В то же время Чаадаев вступил в масонскую ложу, познакомился с С.П. Трубецким, П.И. Пестелем, М.И. Муравьевым-Апостолом.

В 1817 году стал адъютантом командира гвардейского корпуса генерала И.В. Васильчикова. В 1820 году произошло восстание Семеновского полка. Петр Яковлевич был послан с донесением об этом государю в Троппау. Это событие стало поворотным моментом в жизни блестящего офицера. Вскоре после поездки Чаадаев подал в отставку. В феврале 1821 года прошение было удовлетворено. Это вызвало огромный резонанс в обществе, в котором Петр Яковлевич славился своим блестящим умом, образованностью и дендизмом. Причины этого до сих пор не выяснены.

Знакомство с будущими декабристами не прошло для Чаадаева бесследно. Еще в 1819 году он вступил в «Союз благоденствия», в 1821 году – в Северное общество, хотя относился к их идеям довольно скептически.

События 1820 года оставили неизгладимый след на Петре Яковлевиче. Пережитый им тогда духовный кризис привел его к погружению в религию и мистику. В 1823-1826 годах Чаадаев путешествовал по Франции, Англии, Швейцарии, Италии и Германии. Заграницей он также хотел поправить свое пошатнувшееся здоровье. Перед отъездом, в 1822 году Чаадаев разделил имущество с братом Михаилом, т.к. собирался остаться за рубежом. В 1825 году в Карлсбаде он познакомился с Шеллингом, с которым потом состоял в переписке. Во время путешествия он пополнял свои знания по богословию, философии и истории.

В 1826 году Чаадаев все же вернулся на родину. Тут же он был арестован по делу декабристов, но вскоре отпущен за отсутствием доказательств вины. После этого инцидента Петр Яковлевич обосновался в Москве. Несколько последующих лет он переживал второй свой внутренний кризис: жил в затворничестве и уединенном размышлении. Именно тогда полностью сложилось его мировоззрение. Чаадаев задумал написать обширный труд по философии истории в виде писем.

В 1829-1831 годах он создал свои знаменитые «Письма о философии и истории», адресованные Е.Д. Пановой, больше известные как «Философические письма». Вскоре они были представлены публике и начали ходить по рукам в списках. В 1836 году в журнале «Телескоп» было опубликовано первое письмо, что стало целым событием и имело неприятные последствия для издателя журнала Н.М. Надеждина, сосланного в Усть-Сысольск, для цензора Болдырева, пропустившего его в печать и лишившегося из-за этого своей должности, и для самого автора, объявленного властями сумасшедшим. Как умалишенный, Чаадаев должен был находиться под домашним арестом в доме на Новой Басманной, в котором он жил. Также ежедневно его осматривал врач, чей надзор был снят в 1837 году. Философу было запрещено писать.

Резкая реакция на «Философические письма» общества и правительства была вызвала взглядами Чаадаева на Россию и ее роль в мире. В «Письмах…» он говорил об отлученности нашей страны от мировой культуры, об ее отсталости и духовном застое. Там же можно было заметить его холодность к православной вере и симпатии к католицизму, который философ считал прямым наследником апостольской церкви. Согласно ему, православие ушло в сторону после Схизмы и осталось за пределами влияния европейской мысли. Также и православная Россия была обречена на изоляцию. Вся ее история после Схизмы не дала ничего для мира, ее будущее туманно. Вместе с тем, Чаадаев писал, что даже географически России было предопределено вместить в себя дух Востока и дух Запада, быть великой страной. Но теперь для этого ей было необходимо, по мысли философа, сблизиться с Западом.

В 1837 году, несмотря на запрет, Петр Яковлевич написал «Апологию сумасшедшего», в которой Россия представала уже несколько иначе. Здесь Чаадаев говорил о ее потенциале, об ее особенностях и особенностях русского духа, благодаря которым она также сможет перенять у западной цивилизации только все лучшее, оставив в стороне ее пороки. «Апология» была опубликована только после смерти автора.

Дальнейшую жизнь Чаадаев провел в Москве. Он участвовал в общественной жизни, тесно общался с будущими западниками и славянофилами, на идеи которых имел большое влияние.

После поражения России в Крымской войне 1853-1856 годов подумывал о самоубийстве. Умер П.Я. Чаадаев 14 (26) апреля 1856 года в Москве от пневмонии. Похоронен на Донском кладбище.

Чаадаев в искусстве

П.Я. Чаадаев считается прототипом Александра Чацкого, героя комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

А.С. Пушкин сравнивает с известным денди Чаадаевым своего Евгения Онегина: «Второй Чадаев мой Евгений…».

Стихотворения А.С. Пушкина «К Чаадаеву» (1818), «К портрету Чаадаева» (1818-1820).

Сочинения:

Философические письма. Казань, 1906.

Сочинения и письма. В 2-х т. М., 1913-1914.

Статьи и письма. М., 1989.

Полное собрание сочинений и письма. Т. 1-2. М., 1991.