ЦЕЙМЕРН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ

Сын сенатора действительного тайного советника М.К. Цеймерна, из дворян Лифляндской губернии, был внесен в шестую часть дворянской родословной книги Гродненской губернии, православный. Окончил Пажеский корпус. 26.8.1856 произведен в прапорщики с назначением в лейб-гвардии Гатчинский полк. 9.6.1857 переведен в лейб-гвардии 2-й стрелковый батальон. 12.04.1859 произведен в подпоручики. 25.8.1859 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1861 произведен в поручики. 12.12.1861 окончил академию и отчислен в свою часть. 18.9.1862 назначен адъютантом начальника Варшавского гвардейского отряда Участник подавления польского мятежа 1863–1864 гг. 11.12.1863 произведен в штабс-капитаны за боевые отличия (со старшинством с 30.8.1863). 27.2.1864 отчислен от должности и причислен к Генеральному штабу для перевода. 6.9.1864 назначен старшим адъютантом штаба 3-й пехотной дивизии. 10.12.1864 назначен адъютантом наместника Царства Польского. 3.11.1865 переведен в Генеральный штаб с переименованием в капитаны и назначением адъютантом главнокомандующего войсками Варшавского военного округа. 30.8.1866 произведен в подполковники. 26.3.1867 назначен штаб-офицером для особых поручений при главнокомандующем войсками Варшавского военного округа. 30.8.1869 произведен в полковники. С 2.11.1872 по 9.2.1873 прикомандирован к лейб-гвардии Волынскому полку для цензового командования батальоном. 25.2.1873 назначен командиром 2-го стрелкового батальона. 22.8.1876 назначен флигель-адъютантом его императорского величества с оставлением в должности. 2.11.1876 назначен командир 4-го гренадерского Несвижского полка. (02.11.1876-). Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 28.3.1879 назначен состоять при Министерстве внутренних дел. 3.5.1879 назначен и. д. гродненского губернатора. 30.8.1879 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением в Свиту его императорского величества и утверждением в должности. 16.10.1883 уволен по прошению от должности с причислением к Министерству внутренних дел. 1.2.1884 назначен астраханским губернатором и наказным атаманом Астраханского казачьего войска. 17.5.1888 назначен членом Совета министра внутренних дел. 30.8.1889 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 3.6.1898 назначен владимирским губернатором. 16.10.1901 назначен почетным опекуном Санкт-Петербургского присутствия Опекунского совета учреждений Императрицы Марии. 14.4.1902 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. Владел имениями в 900 десятин земли в Гадячском уезде Полтавской губернии.

Жена: дочь генерал-лейтенанта Ольга Александровна (урожденная Озерская). Дети: Елизавета (удочерена 28.12.1888).