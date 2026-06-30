ЦЕРКОВНЫЙ УСТАВ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Особенности документа и его значение

Инициатором создания устава выступил киевский князь Ярослав Мудрый , составивший его по согласованию с митрополитом Иларионом . В XII–XVII вв. устав был действовавшим правовым документом на территории всех русских земель. Сохранилось свыше 90 списков, часть из которых была подвержена различным редакциям. В свою очередь они делятся на две основные редакции: Пространную (возникла раньше) и Краткую, содержавшую более точные формулировки. Также известны редакции, возникшие в результате переработки первых двух: Румянцевская, Тарновская, Устюжская и Западнорусская. Во многом документ стал продолжением Устава князя Владимира, впервые обозначавшего полномочия церковных властей. Оба нормативно-правовых акта схожи тем, что заложили основу христианского брака и семьи. Государство фактически передавало церкви все дела, связанные с браком и отношениями между родителями и детьми. В Уставе Ярослава права церкви значительно расширялись, в епископском суде рассматривались все дела, связанные и с белым и черным духовенством, т.е. здесь появилось четкое разграничение между светским и духовным судом, чего не было в Уставе Владимира. Использовалась обширная система штрафов (пений) за оскорбления словом и действием (и за другие преступления), при этом они поступали церкви, а не государству. Хотя за определенные преступления (татьба и душегубление) князь оставлял за собой право участвовать в суде, сумма штрафа в таком случае делилась пополам между ним и митрополитом. Процессуальная сторона судопроизводства не отражена в документе, что до сих пор приводит к спорам историков и правоведов по этому вопросу. Несмотря на отсылку к Номоканону , многие положения Устава находятся в явном противоречии с византийским церковным законодательством и скорее следуют традициям русского законодательства, отражая социально-правовые отношения Киевской Руси.