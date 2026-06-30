ЦЕРКОВЬ СПАСА НА ИЛЬИНЕ УЛИЦЕ

Церковь, выстроенная в 1374 г. в Великом Новгороде, на противоположном Детинцу берегу Волхова. Расписана Феофаном Греком в 1378 г.

Постройка храма

Первая Новгородская летопись содержит запись о создании храма, которая указывает дату каменной постройки – 1374 год. Практически такая же запись приводится и в Лицевом летописном своде.

Тогда на месте старой деревянной церкви на Ильиной улице появилась каменная, она олицетворяла архитектурный стиль Новгорода, знаменуя наряду с более ранней церковью Федора Стратилата завершение процесса формирования нового направления в местном зодчестве. Помимо привычного посводного перекрытия здесь применялись восьмискатная форма и трёхлопастное завершение. Каменная церковь Спаса на Ильине демонстрирует еще одну отличительную черту новгородской архитектуры XIV в. – обилие декоративных элементов во внутренней отделке.

Роспись Феофана Грека. Судьба фресок

Запись в Третьей Новгородской летописи за 1378 г. сообщает о том, что тогда же церковь Спаса на Ильине была расписана Феофаном Греком, – одним из величайших иконописцев, которого для этой цели пригласили жители Ильиной улицы во главе с боярином Василием Даниловичем.

Он родился в Византии около 1340 г. Сперва творил в Константинополе, затем в Халкидоне, Галате, Кафе и в 1370 г. оказался в Новгороде. Предположительно, прибыл на Русь вместе с митрополитом Киприаном.

Из сохранившихся фрагментов росписи можно выделить фреску со Спасом Вседержителем в куполе. Кроме этого, иконописец расписал барабан фигурами праотцев и пророков Ильи и Иоанна Предтечи. Стоит отметить росписи апсиды с фрагментарным чином святителей и «Евхаристии», часть фигуры Богородицы на одном из алтарных столбов, «Крещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Проповедь Христа апостолам» и «Сошествие во ад» на сводах и стенах. Хорошая сохранность отличает фрески Троицкого придела.

Для манеры Грека характерен экспрессивный и короткий мазок. С его помощью мастер моделирует форму лица, рук и ног, которые имеют красно-коричневую базу. Феофан предпочитает обобщенную форму и не любит вдаваться в детали. Сочетание красно-коричневого и белого в палитре иконописца неслучайно. Использование серого или коричневого в сочетании с белым характерно для южной (византийской, балканской) иконописной традиции в тот период. К тому же, XIII – XIV вв. – время расцвета на Афоне, а вслед за тем и во всем православном мире исихазма, практики умно̒й молитвы. Контрастная красно-коричневая с пронизывающим форму белым палитра была призвана выразить эту традицию внутреннего созерцания.

Феофан Грек ощутимо повлиял на искусство Новгорода, что можно увидеть из росписей церкви Успения Богородицы на Волотовом поле и Фёдора Стратилата на Ручью.

После постигавших город пожаров пострадавшие фрески промывали щёлочью, данная технология использовалась во многих русских церквах. В течение XVII-XVIII вв. фрески Спаса на Ильине были частично утрачены, а затем подверглись забелке, что также не было исключением из правил.

Уже в прошлом веке, точнее в 1913, 1918, 1920-1921, 1936 и 1968 гг. проводились реставрационные работы, которые позволили открыть сохранившиеся храмовые фрески. В 1960-е гг. реставраторы из Москвы установили, что часть росписей еще скрыта побелкой.